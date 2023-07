Prerivanje v srbskem parlamentu pred glasovanjem o nezaupnici notranjemu ministru

Predlog za glasovanje o nezaupnici notranjemu ministru Bratislavu Gašiću je v parlament uradno vložilo 61 poslancev proevropske opozicije. Poslanci so jo danes zavrnili z 148 glasovi proti in 37 za, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Navzočih je bilo 192 poslancev od skupno 250. Glasovanja se jih je vzdržalo sedem.

O tej zahtevi je skupščina s prekinitvami razpravljala od 15. junija, na zasedanjih pa je premierka Ana Brnabić vztrajala, da ne bo zahtevala odstopa Gašića, saj da ni odgovoren za napada.

Vroča kri in prerivanje med poslanci

Sicer pa je že na začetku današnje seje in še pred razpravo opozicijskim poslancem zavrela kri, ko so na seji videli ministra za državno upravo in lokalno samoupravo Aleksandra Martinovića. Poslanci so glasno zahtevali, da zapusti parlamentarno dvorano. "Ven, ven," so vzklikali. S seboj so prinesli tudi piščalke in transparente.

"Vse dokler tukaj z nami v dvorani sedi človek, ki tukaj prešteva otroke poslancev, ne bomo dovolili, da skupščina zaseda. Ta človek je na najbolj grob način prizadel dostojanstvo vsakega državljana republike Srbije," je sporočila poslanka demokratov Tatjana Manojlović.

Ozračje med poslanci se je namreč razgrelo že v torek, ko je Martinović napadel poslance opozicije, ker je posameznikom očital, da nimajo otrok. "Jaz hranim tri otroke, pa kaj bi vi radi rekli, da samo vi imate otroke in jih imate radi? Želite, da zdaj začnemo preštevati, kdo od vas ni niti poročen niti nima otrok, pač pa namesto otrok hrani pse, mačke in zlato ribico. Kako vas ni sram?" je dejal Martinović in s tem požel zgražanje poslancev in širše javnosti.

Na današnji seji je zato prišlo tudi do prerivanja in skoraj tudi do fizičnega obračunavanja, ko je koalicijski poslanec Života Starčević (Jedinstvena Srbija) napadel opozicijskega poslanca, ki je snemal dogajanje, in mu skušal odvzeti telefon.