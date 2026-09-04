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Policija in žandarmerija salutirali konvoju s krsto Ratka Mladića

Beograd, 04. 09. 2026 09.39 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.S.
Salutiranje

Na poti od letališča do vojaške akademije so srbski policisti in pripadniki žandarmerije salutirali vozilu s krsto obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića. Posnetki na družbenih omrežjih kažejo tudi državljane, ki so na nadvozih prižigali bakle in izobešali transparente z napisi: "Ratko Mladić, srbski junak!"

Konvoj vozil je Mladićevo truplo z letališča pripeljal na Vojaško medicinsko akademijo, kjer bodo opravili obdukcijo. To je zahtevala njegova družina.

Na poti z letališča so policisti in pripadniki srbske žandarmerije salutirali rdečemu vozilu, ki je prevažalo truplo vojnega zločinca. Ljudje so na nadvozih prižigali bakle in razgrnili transparente s sporočili: "Dobrodošel doma, general!" in "Ratko Mladić, srbski junak!"

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Konvoj vozil z letališča je ves čas spremljala policija, provladni Informer pa je prevoz posmrtnih ostankov Mladića predvajal v živo na televiziji. "To je najboljši dokaz, da proti tistim, ki želijo za vsako ceno ponižati in razvrednotiti našo državo, stojijo pravi domoljubi in patrioti, ki na ta način kažejo, da Srbija nikoli ne bo pozabila svojih junakov – tistih, ki so dali življenje za svojo državo in ljudstvo," so med drugim predvajali.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Spominska slovesnost bo potekala jutri v Domu vojske v Beogradu, pogreb pa je predviden za ponedeljek na pokopališču Topčider.

Ratko Mladić je umrl pred tednom dni v 85. letu starosti v zaporu v Haagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini med letoma 1992 in 1995.

Pod poveljstvom Mladića je vojska Republike Srbske zagrešila številne vojne zločine. Mladić je bil med drugim obsojen zaradi obleganja Sarajeva, med katerim je umrlo več kot 12.000 civilistov, ter genocida v Srebrenici, kjer so sile bosanskih Srbov julija 1995 ubile več kot 8000 Bošnjakov.

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