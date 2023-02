Srbski poslanec, ki je med sejo gledal pornofilm, odstopil

Izredno parlamentarno zasedanje o Kosovu, ki se je končalo s sprejetjem poročila o pogajalskem procesu s Prištino, je potekalo minuli četrtek in petek.

Na početje Stevića je v ponedeljek na srbski televiziji Happy TV opozoril tudi predsednik izvršnega odbora vladajoče Srbske napredne stranke Darko Glišić . Glišić je na vprašanje, ali je še mogoče sodelovati s socialisti, odgovoril, da je bilo mogoče videti, kaj se je dogajalo na seji o Kosovu, kjer je po njegovih besedah vsak pokazal svoj obraz – kdo je nagnjen k nasilju in komu je ljubše, da gleda pornografski film.

V dveh dneh intenzivnih razprav, ki so jih zaznamovali tudi incidenti, je bil v središču predlog EU o normalizaciji odnosov med Srbijo in Kosovom. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je med predstavitvijo predloga izpostavil samo za Beograd najbolj sporne dele in vztrajal, da kot predsednik države ne bo nikoli priznal neodvisnosti Kosova niti njegovega sprejema v Združene narode.