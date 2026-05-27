Tujina

Srbski preiskovalci potrdili identiteto trupla iz soda

Inđija, 27. 05. 2026 11.10 pred eno minuto 2 min branja 0

STA Ne.M.
Srbska policija (fotografija je simbolična)

Posmrtni ostanki, ki so jih našli v sodu na območju Inđije, pripadajo moškemu, ki je izginil sredi maja, je v torek sporočilo srbsko državno tožilstvo. Med osumljenci v preiskavi umora je tudi nekdanji načelnik beograjske policije Veselin Milić, ki naj bi sodeloval pri prikrivanju zločina.

Inštitut za sodno medicino je državnemu tožilstvu v torek posredoval zapisnik o identifikaciji posmrtnih ostankov, ki so jih prejšnji teden našli v sodu na območju občine Inđija približno 60 kilometrov severno od Beograda. Analiza DNK je pokazala, da gre za moškega, čigar izginotje je bilo prijavljeno 13. maja, so sporočili s tožilstva.

Preiskava umora in drugih kaznivih dejanj, povezanih s primerom, poteka proti več osumljencem. Med njimi je tudi Milić, ki so ga po aretaciji razrešili s položaja načelnika beograjske policije. Sumijo ga prikrivanja umora.

Sod s truplom
Moškega, ki ga srbski mediji povezujejo z beograjskim kriminalnim podzemljem, so nazadnje videli v restavraciji v beograjski četrti Senjak, kjer so preiskovalci našli dva tulca kalibra devet milimetrov in kri.

V restavraciji, kjer je prišlo do streljanja, je za mizo domnevno sedel tudi Milić, ki naj bi organiziral srečanje med dvema članoma podzemlja, da bi rešil spor med njima. A na srečanju naj bi eden od moških v drugega večkrat ustrelil in ga ubil. Dva od treh Milićevih varnostnikov naj bi nato pomagala odstraniti truplo, medtem ko naj bi Milić in še en policist v restavraciji skušala prikriti sledi umora in uničiti posnetke varnostnih kamer.

Milić je bil dolga leta eden najvišjih funkcionarjev na srbskem notranjem ministrstvu. V preteklosti je užival zaupanje predsednika Aleksandra Vučića, ki je v odzivu na primer napovedal akcijo odstranjevanja kompromitiranih kadrov iz policije.

Zvezdnik priljubljene serije bo znova postal oče
V izolski porodnišnici mamice rodijo s pogledom na morje
Ali se moj otrok razvija "normalno"?
Pri 44 letih pričakuje svojega šestega otroka
Zvezdnica Santa Barbare nujno potrebuje pomoč
Dnevni horoskop: Ovne čaka iskren pogovor, rake pa priložnost za nov začetek
Pari, ki so ostali skupaj po iskanju ljubezni pred milijoni gledalcev
Poletne obleke, ki jih trenutno nosijo Slovenke
Koliko korakov dnevno potrebujete za ohranjanje vitke postave
Lahko vaša krvna skupina vpliva na tveganje za možgansko kap?
Ta domači test z vrvico razkriva več, kot si mislite
Bolečine v želodcu? Ti simptomi lahko kažejo na razjedo
Med odplačevanjem kredita izgubite službo - to so tri realne situacije, kaj storiti
Hrvaški policisti opozarjajo, kako se zaščititi pred tatovi
To so cene na ljubljanski tržnici: se vam zdijo predrage ali dobre?
Upokojenci, pokojnine bodo izplačane na nov način
Evropska država z velikim pomanjkanjem moških – ženske najemajo moške
Sin zvezdnika v eksplicitni sceni, ki je sprožila val reakcij
Ferrari je razkril svoj prvi popolnoma električni avtomobil
Hitra pomoč pri zaprtju in napihnjenosti
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Pozabite na sivko: preprosti triki proti moljem, ki so učinkovitejši od dišav
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
Mlada nogometašica
Ja, Chef!
Kmetija
Kotlina
