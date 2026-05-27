Srbski preiskovalci potrdili identiteto trupla iz soda

Inštitut za sodno medicino je državnemu tožilstvu v torek posredoval zapisnik o identifikaciji posmrtnih ostankov, ki so jih prejšnji teden našli v sodu na območju občine Inđija približno 60 kilometrov severno od Beograda. Analiza DNK je pokazala, da gre za moškega, čigar izginotje je bilo prijavljeno 13. maja, so sporočili s tožilstva. Preiskava umora in drugih kaznivih dejanj, povezanih s primerom, poteka proti več osumljencem. Med njimi je tudi Milić, ki so ga po aretaciji razrešili s položaja načelnika beograjske policije. Sumijo ga prikrivanja umora.

Moškega, ki ga srbski mediji povezujejo z beograjskim kriminalnim podzemljem, so nazadnje videli v restavraciji v beograjski četrti Senjak, kjer so preiskovalci našli dva tulca kalibra devet milimetrov in kri. V restavraciji, kjer je prišlo do streljanja, je za mizo domnevno sedel tudi Milić, ki naj bi organiziral srečanje med dvema članoma podzemlja, da bi rešil spor med njima. A na srečanju naj bi eden od moških v drugega večkrat ustrelil in ga ubil. Dva od treh Milićevih varnostnikov naj bi nato pomagala odstraniti truplo, medtem ko naj bi Milić in še en policist v restavraciji skušala prikriti sledi umora in uničiti posnetke varnostnih kamer.