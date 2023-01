Srbski prostovoljci v Ukrajini, v Srbiji ovadba proti Wagnerju

V Srbiji poteka burna razprava o sodelovanju srbskih državljanov v vojni v Ukrajini na ruski strani. Ne gre sicer za nič novega. Številni srbski prostovoljci se v Donbasu bojujejo že od upora vzhodnih regij leta 2014. Je pa debata oživela zaradi nedavnega posnetka, v katerem so srbski prostovoljci, ki se urijo na ruskih vadiščih, pozvali druge državljane, naj se jim pridružijo. Znova so se pojavila ugibanja o tem, da je skupina Wagner prisotna v Srbiji, kar pa sta tako Vučić kot njen ustanovitelj Evgenij Prigožin zanikala.

Srbija se sicer že dolgo sooča s pritiskom zahoda glede politike do Rusije, čeprav je Srbija v Združenih narodih glasovala za obsodbo ruske invazije. Še vedno pa nasprotuje sankcijam proti Rusiji. Vučić sicer pravi, da s Putinom ni govoril že več mesecev. Pred dnevi pa je tudi dejal, da je stališče Beograda glede aneksije ukrajinskih regij jasno: "Za nas sta Krim in Donbas Ukrajina in tako bo tudi ostalo." Vučićevo izjavo je sicer treba brati tudi skozi prizmo statusa Kosova. Srbija si namreč ne more privoščiti dvojnih meril v stališčih do "odtujitve ozemlja", poudarjajo srbski analitiki.