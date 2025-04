Srbski študenti prikolesarili v Strasbourg

OGLAS

Skupino kolesarjev sestavljajo študenti in drugi člani vseh štirih srbskih univerz – novosadske, beograjske, niške in kragujevške. Več kot 1300 kilometrov dolga pot jih je vodila prek Subotice, Budimpešte, Bratislave, Dunaja, Linza, Salzburga, Münchna, Augsburga, Ulma in Stuttgarta.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V Strasbourg so se podali, da bi Svet Evrope in Evropski parlament opozorili na študentske zahteve in trenutne razmere v Srbiji.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP





Podporniki študentov v Strasbourgu icon-picture-layer-2 1 / 4