Srbski študenti pritekli v Bruselj

Srbski študenti so danes opravili še zadnjo etapo približno 2000 kilometrov dolgega štafetnega ultramaratona od Novega sada, kjer je pred pol leta zrušenje nadstreška na železniški postaji zahtevalo 16 življenj, do prestolnice EU.

Zadnja etapa od Liegea na vzhodu Belgije do Bruslja je merila nekaj manj kot 100 kilometrov. Zaključili so jo okoli 19. ure pri poslopju Evropske službe za zunanje delovanje (EEAS), v bližini katerega sta tudi sedež Evropske komisije in Sveta EU. Tam so jim predstavniki srbske diaspore v Belgiji pripravili sprejem, na katerem se je zbralo nekaj sto ljudi.

Po besedah enega od 21 tekačev so bili od 18 dni, kolikor so potrebovali za pot čez več držav, zadnji še posebej težki. Vendar pa niso imeli posebnih težav, saj so vedeli, kaj je cilj.