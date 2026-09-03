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Srbski študenti tarča izraelske vohunske opreme Pegasus

Beograd, 03. 09. 2026 08.31 pred 18 minutami 3 min branja 6

Avtor:
M.S.
Srbski študenti

Po navedbah predstavnikov študentskega gibanja v Beogradu je bilo od začetka leta najmanj 14 oseb, med njimi študenti, opozicijski poslanec in občinski aktivist, tarča kibernetskega napada. V njihove telefone naj bi vdrli z izraelskim vohunskim programom Pegasus. Srbski študenti so prepričani, da za napadi stoji srbska vlada na čelu z Vučićem, ki se boji prihajajočih volitev.

Najnovejša razkritja o uporabi vohunske opreme proti predstavnikom srbske opozicije in aktivistom prihajajo v času, ko se srbski predsednik Aleksandar Vučić pripravlja na oktobrske volitve. Vplivno študentsko protestno gibanje trenutno predstavlja največjo grožnjo vladajoči stranki.

Čeprav so bili novinarji, aktivisti in člani civilne družbe v preteklosti že tarča vohunjenja, novi primeri predstavljajo najbolj razširjeno uporabo vohunske opreme v Srbiji, kažejo podatki srbske organizacije za človekove pravice SHARE, ki je letos dokumentirala 14 primerov.

V 12 primerih so tarče kontaktirale SHARE, potem ko so avgusta prejele opozorila Appla, da so bili njihovi iPhoni ogroženi.

V vsaj enem primeru, ki so ga potrdili kanadski strokovnjaki za digitalno varnost iz podjetja Citizen Lab, je bil telefon študenta na daljavo okužen z vohunsko opremo Pegasus, ki jo je razvilo izraelsko podjetje NSO. Oprema je bila, kot kaže, nameščena preko t. i. napake "zero-click" v Applovem iMessageu. To pomeni, da je bila nameščena, ne da bi tarča kliknila na povezavo ali izvedla kakršno koli drugo dejanje. Citizen Lab je dodal, da naj bi Apple varnostno napako odpravil z nedavnimi posodobitvami programske opreme.

V drugem primeru pa naj bi bila doma izdelana programska oprema za nadzor, znana kot NoviSpy, nameščena na napravi osebe, medtem ko je bila ta v policijskem pridržanju, piše v poročilu.

Novinarska konferenca srbskih študentov
Novinarska konferenca srbskih študentov
FOTO: Profimedia

Večmilijonska oprema

Ko je nameščen, Pegasus zaobide skoraj vse šifriranje na sodobnih pametnih telefonih tako, da prenese kopijo vsebine telefona, vključno z aplikacijami za sporočanje, kot sta Signal in WhatsApp.

Vohunska tehnologija stane več deset milijonov evrov, uporablja pa se za vohunjenje politikom, aktivistom in novinarjem v številnih državah. Med administracijo Joeja Bidna je ameriško ministrstvo za trgovino izraelsko podjetje NSO uvrstilo na črni seznam in mu prepovedalo poslovanje z ameriškimi podjetji, potem ko so njegovo vohunsko programsko opremo našli na telefonih zaposlenih na ameriških veleposlaništvih v vzhodni Afriki.

Predsednica državnega zbora Ana Brnabić, tesna sodelavka Vučića, je za Financial Times dejala, da trditve študentov smatra za "smešne" in "polne neumnosti". Po njenem mnenju gre za poskus vplivanja na prihajajoče volitve.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić
Srbski predsednik Aleksandar Vučić
FOTO: AP

Študent: Za napadom stoji vlada

Ognjen Rašić, 21-letni študent komunikacij na Univerzi v Nišu, je opozorilo Appla prejel 13. avgusta. Kot je povedal za Financial Times, je čuden občutek vedeti, da je nekdo uporabil večmilijonsko vohunsko opremo za pridobivanje podatkov iz njegovega telefona.

Rašić, ki je član študentskega protestnega gibanja, sumi, da za napadom stoji srbska vlada in da je bil tarča zaradi svoje vpletenosti v opazovanje volitev in kampanjo za marčevske lokalne volitve.

"Bojijo se, ker je po neodvisnih raziskavah študentsko gibanje najvplivnejša politična sila v Srbiji in to jih straši," je dejal.

V dveh drugih primerih je bila na napravah z Androidom uporabljena srbska vohunska oprema NoviSpy. Ta je bila prvič razkrita v poročilu Amnesty International leta 2024, ki je Srbijo opisalo kot "digitalni zapor". NoviSpy mora biti fizično nameščen na napravi, vendar lahko nato neprekinjeno zbira podatke in se lahko uporablja za oddaljen vklop mikrofona ali kamere telefona.

Razlagalnik

Pegasus je sofisticirana vohunska programska oprema, ki jo je razvilo izraelsko podjetje NSO Group. Zasnovana je tako, da se neopazno namesti na pametne telefone, pri čemer pridobi popoln nadzor nad napravo, vključno z dostopom do šifriranih sporočil, e-pošte, fotografij, lokacije ter mikrofona in kamere. Zaradi svoje zmožnosti vdora v naprave brez vednosti uporabnika je postala predmet hudih kritik s strani organizacij za človekove pravice, saj so jo številne vlade po svetu zlorabljale za nadzor nad novinarji, političnimi aktivisti in oporečniki, kar je sprožilo vprašanja o zasebnosti in zlorabi državne moči.

Ranljivost tipa 'zero-click' predstavlja eno najnevarnejših oblik kibernetskih napadov, saj za uspešno okužbo naprave od žrtve ne zahteva nobenega dejanja. Pri običajnih napadih mora uporabnik klikniti na zlonamerno povezavo ali prenesti okuženo datoteko, pri 'zero-click' napadih pa se programska oprema namesti samodejno, pogosto prek skritih sporočil v aplikacijah, kot je iMessage, ki se obdelajo v ozadju, še preden jih uporabnik sploh vidi. Zaradi tega so ti napadi izjemno težko zaznavni, saj ne puščajo običajnih sledi, ki bi uporabnika opozorile na nevarnost.

Citizen Lab je interdisciplinarni laboratorij s sedežem na Univerzi v Torontu, ki deluje na presečišču informacijske in komunikacijske tehnologije, človekovih pravic in globalne varnosti. Znani so po svojih poglobljenih tehničnih raziskavah, s katerimi razkrivajo primere digitalne vohunske dejavnosti, cenzure in kibernetskih napadov na civilno družbo po vsem svetu. S svojimi forenzičnimi analizami naprav so postali ključni akter pri dokumentiranju zlorab vohunske opreme, kot je Pegasus, in s tem pomagajo žrtvam ter javnosti razumeti obseg nadzora, ki ga izvajajo države ali druge organizacije.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI6

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Sirius.2
03. 09. 2026 08.49
Kakšni študenti,teli leto in pol šolskih klop videli niso.
Odgovori
0 0
mptour
03. 09. 2026 08.47
Slovenija vrata Izraela v Evropo, Ivan pa vratar.
Odgovori
0 0
visoki
03. 09. 2026 08.47
kaj a mislimo,da naši opoziciji ne prisluškujejo
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0 0
bobiv
03. 09. 2026 08.46
Podobno kot v Sloveniji!
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+1
1 0
Mor4na
03. 09. 2026 08.42
Dne 8.decembra 2020 se je takratni premier Janez Janša v Izraelu med svojim uradnim obiskom srečal s predstavniki in obiskal podjetje NSO Group, ki je razvila vohunski program Pegasus
Odgovori
+4
5 1
Protoc
03. 09. 2026 08.38
Kdor ima rad financijski lobi iz izraela, ta bo zmagal..ker oni se zdaj borijo, da nebi bili sovražen narod po svetu..ampak da izvoljeni pisejo in govorijo dobre stvari o izraelu (kar vemo da ni)..tako kot tuji Janša..NAŠ NI!!
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+2
3 1
bibaleze
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