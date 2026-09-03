Srbski študenti tarča izraelske vohunske opreme Pegasus

Najnovejša razkritja o uporabi vohunske opreme proti predstavnikom srbske opozicije in aktivistom prihajajo v času, ko se srbski predsednik Aleksandar Vučić pripravlja na oktobrske volitve. Vplivno študentsko protestno gibanje trenutno predstavlja največjo grožnjo vladajoči stranki.

Čeprav so bili novinarji, aktivisti in člani civilne družbe v preteklosti že tarča vohunjenja, novi primeri predstavljajo najbolj razširjeno uporabo vohunske opreme v Srbiji, kažejo podatki srbske organizacije za človekove pravice SHARE, ki je letos dokumentirala 14 primerov.

V 12 primerih so tarče kontaktirale SHARE, potem ko so avgusta prejele opozorila Appla, da so bili njihovi iPhoni ogroženi.

V vsaj enem primeru, ki so ga potrdili kanadski strokovnjaki za digitalno varnost iz podjetja Citizen Lab, je bil telefon študenta na daljavo okužen z vohunsko opremo Pegasus, ki jo je razvilo izraelsko podjetje NSO. Oprema je bila, kot kaže, nameščena preko t. i. napake "zero-click" v Applovem iMessageu. To pomeni, da je bila nameščena, ne da bi tarča kliknila na povezavo ali izvedla kakršno koli drugo dejanje. Citizen Lab je dodal, da naj bi Apple varnostno napako odpravil z nedavnimi posodobitvami programske opreme.

V drugem primeru pa naj bi bila doma izdelana programska oprema za nadzor, znana kot NoviSpy, nameščena na napravi osebe, medtem ko je bila ta v policijskem pridržanju, piše v poročilu.