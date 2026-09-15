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Srbski študenti z novim volilnim programom proti sistemski korupciji

Beograd, 15. 09. 2026 16.23 pred 50 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA D.L.
Srbski študenti s podpisi podpore za kandidatno listo

Študenti, ki stojijo za skoraj dve leti trajajočimi protivladnimi protesti v Srbiji, so uradno vstopili v volilno tekmo pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Potem ko so v ponedeljek vložili kandidatno listo, so začeli predstavljati volilni program, v katerem napovedujejo boj proti korupciji in političnemu vplivu na institucije.

Volilni program, ki ga bodo študenti do konca tedna predstavljali v različnih delih države, sestavlja 11 točk, razdeljenih v tri vsebinske sklope. Prvi se osredotoča na boj proti korupciji, drugi na depolitizacijo institucij in reformo izobraževanja, tretji pa na gospodarske in socialne ukrepe.

Srbski študenti s podpisi podpore za kandidatno listo
Srbski študenti s podpisi podpore za kandidatno listo
FOTO: AP

Študenti so se v programu, ki ga danes povzema srbski portal Nova.rs, zavzeli za ustanovitev posebne policijske enote za preiskovanje korupcije, temeljit nadzor nad delom policije, odvzem nezakonito pridobljenega premoženja ter preverjanje ravnanja javnih funkcionarjev.

Zahtevajo tudi popolno preglednost javnih naročil, revizijo spornih državnih projektov in depolitizacijo javnega sektorja in medijev ter spremembe pri medijskem regulatorju REM in javni radioteleviziji RTS.

Program vključuje tudi brezplačne učbenike, več podpore domačim podjetnikom, zagonskim podjetjem in kmetom, dostopnejša stanovanja za mlade in zaposlene v deficitarnih poklicih ter nižje cene zdravil in boljšo zdravstveno oskrbo v manjših krajih.

Kandidatno listo za parlamentarne volitve so študenti predstavili v ponedeljek in jo predali republiški volilni komisiji.

Srbski študenti s podpisi podpore za kandidatno listo
Srbski študenti s podpisi podpore za kandidatno listo
FOTO: AP

Na listi, objavljeni tudi na spletni strani blokade.org, je 250 kandidatov različnih poklicev in starosti ter iz različnih delov Srbije. Na njenem vrhu je kardiolog in profesor na novosadski univerzi Ilija Srdanović.

Študenti so ob predstavitvi liste v ponedeljek poudarili, da so iskali ljudi, za katere verjamejo, da lahko vstopijo v institucije, odgovorno opravljajo svoje delo in ne pozabijo, zakaj so tam.

"Kandidatov niso izbirali voditelji strank niti ni nekdo v eni sobi sestavil seznama in ga nato sporočil drugim. Izbirali so jih študenti skozi proces odločanja, ki smo ga gradili več kot leto dni blokad, plenumov, pogovorov in skupnega dela," so sporočili.

Volitve, razpisane za 25. oktober, veljajo za velik preizkus za srbskega voditelja Aleksandra Vučića, ki je za 27. september napovedal odstop s položaja predsednika države. Nato se bo, kot je dejal v ponedeljek, podal v volilno kampanjo.

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Glavni odbor vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) je nedavno odločil, da bo Vučić na predčasnih volitvah nosilec liste Aleksandar Vučić - Združena Srbija in kandidat stranke za predsednika vlade. Maja prihodnje leto se bo namreč 56-letnemu politiku iztekel drugi predsedniški mandat, po ustavi pa za predsednika države ne more več kandidirati.

Srbija volitve študenti korupcija protesti Ilija Srdanović

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A1B3
15. 09. 2026 18.00
Srbski sivolasi študentje
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0 0
biggie33
15. 09. 2026 17.36
Srbski »študenti« bodo dobili demokracijo. Samo vprašanje je, ali jo bodo sprejeli tudi v primeru, če izid ne bo po njihovem okusu..
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