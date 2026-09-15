Srbski študenti z novim volilnim programom proti sistemski korupciji

Volilni program, ki ga bodo študenti do konca tedna predstavljali v različnih delih države, sestavlja 11 točk, razdeljenih v tri vsebinske sklope. Prvi se osredotoča na boj proti korupciji, drugi na depolitizacijo institucij in reformo izobraževanja, tretji pa na gospodarske in socialne ukrepe.

Srbski študenti s podpisi podpore za kandidatno listo FOTO: AP

Študenti so se v programu, ki ga danes povzema srbski portal Nova.rs, zavzeli za ustanovitev posebne policijske enote za preiskovanje korupcije, temeljit nadzor nad delom policije, odvzem nezakonito pridobljenega premoženja ter preverjanje ravnanja javnih funkcionarjev. Zahtevajo tudi popolno preglednost javnih naročil, revizijo spornih državnih projektov in depolitizacijo javnega sektorja in medijev ter spremembe pri medijskem regulatorju REM in javni radioteleviziji RTS. Program vključuje tudi brezplačne učbenike, več podpore domačim podjetnikom, zagonskim podjetjem in kmetom, dostopnejša stanovanja za mlade in zaposlene v deficitarnih poklicih ter nižje cene zdravil in boljšo zdravstveno oskrbo v manjših krajih. Kandidatno listo za parlamentarne volitve so študenti predstavili v ponedeljek in jo predali republiški volilni komisiji.

Srbski študenti s podpisi podpore za kandidatno listo FOTO: AP

Na listi, objavljeni tudi na spletni strani blokade.org, je 250 kandidatov različnih poklicev in starosti ter iz različnih delov Srbije. Na njenem vrhu je kardiolog in profesor na novosadski univerzi Ilija Srdanović. Študenti so ob predstavitvi liste v ponedeljek poudarili, da so iskali ljudi, za katere verjamejo, da lahko vstopijo v institucije, odgovorno opravljajo svoje delo in ne pozabijo, zakaj so tam. "Kandidatov niso izbirali voditelji strank niti ni nekdo v eni sobi sestavil seznama in ga nato sporočil drugim. Izbirali so jih študenti skozi proces odločanja, ki smo ga gradili več kot leto dni blokad, plenumov, pogovorov in skupnega dela," so sporočili. Volitve, razpisane za 25. oktober, veljajo za velik preizkus za srbskega voditelja Aleksandra Vučića, ki je za 27. september napovedal odstop s položaja predsednika države. Nato se bo, kot je dejal v ponedeljek, podal v volilno kampanjo.