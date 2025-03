Srbski študentje pozivajo k stavki: Vzemite dopust ali bolniško

V Srbiji danes potekajo novi množični shodi v organizaciji študentov, ki državljane pozivajo k nepokorščini in drugi splošni stavki, ki so jo tudi tokrat podprli številni sindikati in združenja.

Študentje so v pozivu zapisali, naj se jim državljani pridružijo na ulicah, naj ne hodijo v službo in naj ničesar ne kupujejo.

Namesto obiska kavarn, restavracij, kina ali gledališča jim svetujejo, naj si v službi vzamejo prost dan ali bolniško odsotnost. "To ni samo protest, to je borba za odgovornost, pravico in prihodnost," so med drugim sporočili.

Akcijo študentov je po poročanju srbskih medijev podprl tudi razširjeni rektorski kolegij Univerze v Beogradu, ki je zaposlene v ustanovah univerze pozval, naj danes ne delajo.

Študenti in srednješolci so za danes napovedali protestne pohode v Beogradu in Novem Sadu, protesti pa po poročanju srbskih medijev potekajo tudi v več drugih mestih po državi. Srednješolci v Beogradu so protestni pohod napovedali za danes popoldne.

V Novem Sadu na šesturni pohod

V okviru pohoda nameravajo študenti, srednješolci in drugi državljani obiskati 14 javnih podjetij in institucij.