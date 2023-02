Srbski veleposlanik zaradi suknjiča postal zvezda družbenih omrežij

Srbski veleposlanik na Poljskem Nebojša Košutić je v Vilni, kjer sicer ni srbskega veleposlaništva, predal poverilna pisma litovskemu predsedniku Gitanasu Nausedi . Razpravljala sta o dvostranskih odnosih in načinih za njihovo izboljšanje, so sporočili iz veleposlaništva na Poljskem.

"Prvi gumb Srbije", "Srbska diplomacija v eni sliki", "Srbski veleposlanik na Poljskem in neki lik, ki se je lepo oblekel", "Pred in po centrifugi na 1200 vrtljajih", so si ga privoščili šaljivci, ki so menili, da bi bilo veliko bolje, če bi ga pustil odpetega.