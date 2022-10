Srbski vplivnici pogrešani: oče prosi javnost za pomoč

Zoran Đorđević od ponedeljka pogreša svoji dve hčerki Nadjo in Andjelo, ženo Tino in sorodnico Marijo. Na telefon jih ne more dobiti, ker je njihova številka nedosegljiva.

"Ne vem, kaj naj naredim. Če kdo karkoli ve, prosim, da mi to sporočite. Ne vem, s čim ima to izginotje veze, in tudi ne bom nikogar obtoževal. Ampak moja otroka sta pogrešana," je v videoposnetku, ki ga je v ponedeljek delil prek družbenih omrežij, dejal njun oče Zoran.

V torek se je Zoran ponovno oglasil in povedal, da od ponedeljka pozno popoldne pogreša tudi svojo ženo Tino in sorodnico Marijo – ženski naj bi okoli 18. ure odšli na sprehod, domov pa se nista vrnili, poroča Telegraf.

Družbena omrežja pa je v torek preplavil še posnetek, ki ga je pogrešana Andjela objavila tri dni pred izginotjem. V njem svojim sledilcem pove, da sedi v kuhinji in da jo skozi okno opazuje neznan moški.