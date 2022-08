Srbsko premierko kamere leta 2010 ujele med glisiranjem preblizu obale na Krku

Hrvaški mediji pa se medtem zabavajo ob starem posnetku, ki so ga izbrskali. Leta 2010, ko še ni bila javno znana in ni imela takšnih pomislekov, jo je namreč posnela kamera Nove TV – televizijska ekipa se je pridružila pomorski policiji pri običajnem nadzoru plovbe. Kot poroča Morski.hr, je policija čoln ustavila zaradi nezakonitega glisiranja – peljali so bližje kot 300 metrov od obale, za kar se je Brnabićeva, kot je razvidno s posnetka, poskušala opravičiti.

"S čolnom smo se napotili proti plaži, kjer običajno ni veliko kopalcev. Ko smo se odpravili proti pomolu, pa sem malo pospešila," je takrat povedala hrvaškim policistom in televizijski ekipi.