Srbsko tožilstvo preverja okoliščine vrnitve letala z Vulinom na krovu

Letalo družbe Air Serbia na poti iz Beograda v Moskvo se je v torek zvečer zaradi domnevnih nepravilnosti pri varnostnem pregledu vrnilo na beograjsko letališče. Na letalu sta bila po poročanju srbskih medijev poleg Aleksandra Vulina še direktor državnega energetskega podjetja Srbijagas Dušan Bajatović ter minister brez listnice in predsednik Srbske narodne stranke Nenad Popović.

Tretje osnovno državno tožilstvo v Beogradu je v sredo sporočilo, da bo preverilo vse okoliščine dogodka in morebitne znake kaznivega dejanja.

Po navedbah tožilstva je policija dežurnega tožilca v torek okoli 20.30 obvestila, da so vrnitev letala zahtevali po pregledu posnetkov nadzornih kamer. Ti naj bi pokazali, da je šel eden od potnikov skozi območje varnostne kontrole v spremstvu uslužbenca srbske varnostno-obveščevalne agencije Bia, ne da bi opravil predpisani varnostni pregled.

Ob prehodu potnika skozi varnostno kontrolo se je sprožil alarm, vendar ga niso dodatno pregledali. Tožilstvo želi zato ugotoviti morebitne nepravilnosti pri izvajanju varnostnih postopkov in odgovornost pristojnih oseb.