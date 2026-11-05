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Srbsko tožilstvo preverja okoliščine vrnitve letala z Vulinom na krovu

Beograd, 05. 11. 2026 12.31 pred 22 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA M.S.
Aleksandar Vulin

Srbsko državno tožilstvo je začelo preverjati okoliščine torkove vrnitve letala družbe Air Serbia, ki je bilo na poti iz Beograda v Moskvo, zaradi domnevnih nepravilnosti pri varnostnem pregledu Aleksandra Vulina. Nekdanji podpredsednik srbske vlade je zanikal tako očitke, da ni opravil pregleda, kot ugibanja medijev, da je pobegnil v Rusijo.

Letalo družbe Air Serbia na poti iz Beograda v Moskvo se je v torek zvečer zaradi domnevnih nepravilnosti pri varnostnem pregledu vrnilo na beograjsko letališče. Na letalu sta bila po poročanju srbskih medijev poleg Aleksandra Vulina še direktor državnega energetskega podjetja Srbijagas Dušan Bajatović ter minister brez listnice in predsednik Srbske narodne stranke Nenad Popović.

Tretje osnovno državno tožilstvo v Beogradu je v sredo sporočilo, da bo preverilo vse okoliščine dogodka in morebitne znake kaznivega dejanja.

Po navedbah tožilstva je policija dežurnega tožilca v torek okoli 20.30 obvestila, da so vrnitev letala zahtevali po pregledu posnetkov nadzornih kamer. Ti naj bi pokazali, da je šel eden od potnikov skozi območje varnostne kontrole v spremstvu uslužbenca srbske varnostno-obveščevalne agencije Bia, ne da bi opravil predpisani varnostni pregled.

Ob prehodu potnika skozi varnostno kontrolo se je sprožil alarm, vendar ga niso dodatno pregledali. Tožilstvo želi zato ugotoviti morebitne nepravilnosti pri izvajanju varnostnih postopkov in odgovornost pristojnih oseb.

Letališče v Beogradu
Letališče v Beogradu
FOTO: Shutterstock

Vulin: Nikamor nisem pobegnil

Vulin, ki velja za dolgoletnega zaveznika nekdanjega srbskega predsednika Aleksandra Vučića, je predsednik stranke Gibanje socialistov, od maja lani pa tudi predsednik nadzornega sveta Srbijagasa. V preteklosti je bil med drugim podpredsednik vlade, minister za obrambo in notranje zadeve ter vodja agencije Bia.

ZDA so proti njemu leta 2023 uvedle sankcije zaradi domnevne vpletenosti v korupcijo, organizirani kriminal in trgovino z mamili ter zaradi zlorabe javnih funkcij. Ameriško finančno ministrstvo mu je očitalo tudi podporo Rusiji in omogočanje širjenja ruskega vpliva na Zahodnem Balkanu.

Vulin je v sredo zanikal navedbe, da ni opravil zahtevanega varnostnega pregleda. Kasneje je iz Moskve zavrnil tudi ugibanja, da je pobegnil iz Srbije. "Nikamor nisem odšel, nikamor nisem pobegnil," je sporočil v videoposnetku, ki ga je objavil na omrežju X.

Napovedal je še, da bo imel v Moskvi sestanke, na katerih bo prosil za podaljšanje plinskega dogovora med Srbijo in Rusijo, ni pa pojasnil, v kakšni funkciji se bo udeležil teh pogovorov.

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aleksandar vulin srbija tožilstvo

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abigail
05. 11. 2026 12.56
Laže kot Stevanović.
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