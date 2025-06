'Srce parajoča tragedija v Indiji', 'Prizori strmoglavljenja so uničujoči'

"Izgubili smo veliko ljudi," je dejal tiskovni predstavnik indijskega zunanjega ministrstva Randhir Jaiswal . "Reševalne akcije so v teku. Še malo moramo počakati, da bodo znane natančne podrobnosti," je dejal, a potrdil, da je žrtev veliko. "Vsem, ki so izgubili svoje ljubljene, izrekamo globoko sožalje."

Indijski premier Narendra Modi je po tragični letalski nesreči v njegovi državi, v kateri naj bi umrlo vseh 242 oseb na krovu letala, sporočil, da ga je nesreča globoko prizadela. Dodal je, da so njegove misli z žrtvami in žalujočimi.

Po strmoglavljenju letala, na katerem je bilo po poročanju letalske družbe Air India tudi 53 Britancev, letelo pa je letelo prav na londonski Gatwick, se je oglasil tudi britanski premier Keir Starmer . Kot poroča BBC , ga o razvoju dogodkov neprestano obveščajo . "Prizori strmoglavljenja so uničujoči. Moje misli so s potniki in njihovimi družinami," je dodal.

Tudi francoski predsednik Emmanuel Macron je z mislimi pri svojcih žrtev ter tudi z indijskim predsednikom vlade, italijanska premierka Giorgia Meloni pa je sporočila, da jo je letalska nesreča globoko prizadela. "V imenu italijanske vlade in v svojem imenu izražam iskreno sožalje družinam žrtev in solidarnost z indijskim ljudstvom v tem žalostnem trenutku," je dejala.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je spletu zapisal: "Grozljive novice o strmoglavljenju potniškega letala v Indiji. Moje globoko sožalje predsedniku vlade in celotnemu ljudstve Indije na ta tragični dan. Naše misli so z vsemi sorodniki in bližnjimi žrtev v Indiji, Združenem kraljestvu, na Portugalskem in v Kanadi. Delimo vaš šok in žalost na ta tragični dan. Vsi skupaj molimo za čim več rešenih življenj in želimo čimprejšnje okrevanje poškodovanih."

Tudi ruski predsednik Vladimir Putin je po poročanju indijskih medijev v pismu indijskemu kolegu Droupadiju Murmuju in premierju Modiju izrazil "najgloblje sožalje zaradi tragičnega strmoglavljenja potniškega letala v Ahmedabadu"."Prenesite besede iskrenega sočutja in podpore družinam in bližnjim žrtev ter želje po čimprejšnjem okrevanju vsem poškodovanim v tej katastrofi," je po poročanju portala Telegraf India dejal Putin.

Oglasil pa se je tudi madžarski premier Viktor Orban, ki je prav tako izrekel sožalje ob tragični nesreči.