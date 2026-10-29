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'Srce parajoče': družini sporočili, da je živa, nato sledil šok

Phoenix, 29. 10. 2026 10.54 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Ameriška policija

Ameriške oblasti so sporočile, da so bili njihovi mehiški kolegi v zmoti, ko so nedavno javno oznanili, da so živo našli žensko, za katero so po izginotju leta 2024 domnevali, da je mrtva. Preobrat, ki je sprva vlival upanje njeni družini, se je izkazal za napačnega, sestra pogrešane pa ga je označila za "srce parajočega".

Primer se nanaša na 38-letno Shayno Feinman, ki je marca 2024 izginila v podeželskem delu okrožja Yavapai v ameriški zvezni državi Arizona. Po ugotovitvah preiskovalcev je bila nazadnje videna na poti do doma znanca, kamor pa nikoli ni prispela. Kmalu zatem so našli njen zapuščeni avtomobil, v njem pa denarnico in osebne dokumente, medtem ko so mobilni telefon odkrili na bližnjem zemljišču.

Čeprav Feinmanove niso nikoli našli, so oblasti zaradi njenega izginotja ovadile njenega partnerja in še enega moškega zaradi umora druge stopnje, zarote in prikrivanja trupla. Obtožbe so bile pozneje umaknjene, preiskava pa se je nadaljevala.

Novo upanje je vzbudilo sporočilo mehiškega sekretariata za varnost in zaščito državljanov v Tijuani, ki je preteklo soboto objavil, da so dan prej v mestu našli Feinmanovo. Obvestilu je bila priložena fotografija ženske pred plakatom z informacijami o pogrešani, oblasti pa so zatrjevale, da so njeno identiteto potrdile na podlagi ujemanja fizičnih značilnosti. Žensko so namestili pod zaščito in začeli urejati stik z družino Feinmanovih ter ameriškimi konzularnimi predstavniki. Vendar so tako sestra pogrešane Kara Feinman kot šerifov urad okrožja Yavapai v navedbe mehiških oblasti hitro podvomili. Kasneje se je izkazalo, da najdena ženska ni bila Shayna Feinman.

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Sestra pogrešane je takoj po objavi mehiških oblasti dejala, da želi počakati na uradno potrditev, da so res našli njeno sestro. Čeprav je ženska na fotografiji po videzu spominjala na Shayno, je opozorila, da je treba ostati previden. Podobno zadržani so bili tudi v šerifovem uradu okrožja Yavapai, kjer so poudarili, da identitete niso mogli potrditi. Dva dni pozneje so ameriške oblasti s fizičnimi dokazi ugotovile, da najdena ženska ni Shayna Feinman.

Kara Feinman je za Guardian povedala, da so zmedo najverjetneje povzročile objave na družbenih omrežjih in ugibanja posameznikov, ki so bili prepričani, da so njeno sestro opazili v Tijuani. Ker so se podobne, a napačne informacije pojavile že večkrat, je novico sprejela z veliko mero previdnosti. Kljub temu je po objavi mehiških oblasti znova dobila upanje, ki se je kmalu izkazalo za neutemeljeno.

Ob tem je bila tarča spletnih napadov, ker naj se na novico o domnevni najdbi sestre ne bi odzvala dovolj navdušeno. Kot je dejala, je celotna izkušnja zanjo in za družino zelo boleča: "To je srce parajoče. Grozno je in tega ne privoščim nikomur."

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