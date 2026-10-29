'Srce parajoče': družini sporočili, da je živa, nato sledil šok

Primer se nanaša na 38-letno Shayno Feinman, ki je marca 2024 izginila v podeželskem delu okrožja Yavapai v ameriški zvezni državi Arizona. Po ugotovitvah preiskovalcev je bila nazadnje videna na poti do doma znanca, kamor pa nikoli ni prispela. Kmalu zatem so našli njen zapuščeni avtomobil, v njem pa denarnico in osebne dokumente, medtem ko so mobilni telefon odkrili na bližnjem zemljišču.

Čeprav Feinmanove niso nikoli našli, so oblasti zaradi njenega izginotja ovadile njenega partnerja in še enega moškega zaradi umora druge stopnje, zarote in prikrivanja trupla. Obtožbe so bile pozneje umaknjene, preiskava pa se je nadaljevala.

Novo upanje je vzbudilo sporočilo mehiškega sekretariata za varnost in zaščito državljanov v Tijuani, ki je preteklo soboto objavil, da so dan prej v mestu našli Feinmanovo. Obvestilu je bila priložena fotografija ženske pred plakatom z informacijami o pogrešani, oblasti pa so zatrjevale, da so njeno identiteto potrdile na podlagi ujemanja fizičnih značilnosti. Žensko so namestili pod zaščito in začeli urejati stik z družino Feinmanovih ter ameriškimi konzularnimi predstavniki. Vendar so tako sestra pogrešane Kara Feinman kot šerifov urad okrožja Yavapai v navedbe mehiških oblasti hitro podvomili. Kasneje se je izkazalo, da najdena ženska ni bila Shayna Feinman.