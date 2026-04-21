Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Srce parajoče podobe: Timmyja rešili, nato znova nasedel

Berlin, 21. 04. 2026 16.29 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
M.P.
Reševanje kita Timmyja

V Baltskem morju še naprej teče boj za preživetje nasedlega kita grbavca, ki so ga poimenovali Timmy. 12-metrski velikan je v nemškem zalivu ujet že okoli tri tedne, v ponedeljek pa je steklo novo reševanje tega morskega sesalca. Poškodovani kit je sprva uspešno zaplaval po zalivu, a je nato znova obtičal na peščeni sipini. Vodna gladina se je medtem nevarno znižala, reševalcem pa se čas počasi izteka. Reševanje Timmyja lahko spremljate v živo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Grbasti kit Timmy je prvič nasedel 23. marca na peščenem bregu ob Timmendorfer Strandu v Lübeškem zalivu. Takrat je bila sprožena obsežna reševalna akcija, ki je živali pomagala, da je lahko znova odplavala. A svobode ni uživala dolgo – le nekaj dni pozneje je namreč ponovno nasedla v Wismarškem zalivu, a ponovno splavala, ko se je gladina vode ponoči dvignila, nato pa je nasedla še v Wismarškem zalivu in kasneje v zalivu Kirchsee.

Nemške oblasti so tako zdaj sprožile že šesto reševalno akcijo poškodovanega kita, ki očitno nikakor ne more zapustiti plitvine. A čas za rešitev njegovega življenja se medtem reševalcem počasi izteka. Gladina vode pri otoku Poel se je namreč v noči na torek znatno znižala, po poročanju nemških medijev pa se pričakuje, da bo nizka ostala tudi v prihodnjih dneh. Slednje še dodatno zmanjšuje možnosti za rešitev grbastega kita.

Preberi še Jok ujetega Timmyja se razlega kilometre daleč

Eden od reševalcev je ocenil, da je možnost za preživetje Timmyja okoli 50-odstotna. "Trenutno bi bilo najbolje, da kita pustimo pri miru in da mu dovolimo, da sam naredi, kar lahko. Ali si bo povrnil moč in poškodbe ne bodo tako hude, ali pa se preprosto približuje koncu svojega življenja. To moramo zdaj preprosto sprejeti," je po poročanju avstrijskega Kronen Zeitunga dejal raziskovalec Fabian Ritter. Čeprav meni, da so težnje po reševanju kita razumljive tako s strani reševalnih ekip kot prebivalstva.

Napetosti v reševalni ekipi medtem naraščajo; ekipa je namreč v kratkem času izgubila kar tri člane – dva veterinarja in tiskovnega predstavnika. Ameriška veterinarka Jenna Wallace, ki je priletela s Havajev, je kritizirala predvsem dva neimenovana člana ekipe, ogorčenje pa je izrazila tudi nad ministrstvom za okolje Mecklenburga - Predpomorjanske. "Vlada je zahtevala, da jih ekipa kontaktira vsakič, ko si kdo želi ogledati kita," je revija Focus citirala njene besede.

Preberi še Reševanje nasedlega kita v Nemčiji: mu bo uspelo?

V posvetovanju z mednarodnimi strokovnjaki je ekipa predlagala prevoz kita s pomočjo trakov, kot je predlagala fundacija SeaWorld, vendar pa je ministrstvo, kot poroča NDR, to zavrnilo zaradi "dobrobiti živali". Wallaceova sama je bila na kraju dogodka več dni, vendar ni želela tvegati svoje službe zaradi "operacije".

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
flojdi
21. 04. 2026 19.02
?so pogledali kaj vse ima v želodcu.(sumim da umira oz je prisel umret..in beži iz zasvinjanega morja
Odgovori
0 0
Slash
21. 04. 2026 18.23
Srce parajoče je marsikaj drugega na tem bolnem svetu...
Odgovori
+1
5 4
Arrya
21. 04. 2026 18.48
Ni tekmovanje, lahko sočustvujemo z več kot eno slabo stvarjo naenkrat.
Odgovori
+2
2 0
proofreader
21. 04. 2026 18.19
Spet Rusi motijo GPS in ima kit težave z navigacijo?
Odgovori
+5
6 1
flojdi
21. 04. 2026 19.04
Tudi to najbrž.oni slisijo dalec..ampal zdaj le se ropot ladij etc
Odgovori
0 0
Noleani
21. 04. 2026 18.14
Pohvalno, da se ga je želelo resiti, a zdi se da rešitve zanj ni. Najbolj humano bi bilo ga uspavati. Dovolj je mučenja te živali. Lahko je bolan, lahko ga je kap, paraziti, vse to so razlogi zakaj ne najde več poti v ocean in vedno znova nasede. Pustite mu oditi.
Odgovori
+6
6 0
BARABIN123
21. 04. 2026 18.13
Mislim, da hoče umreti. Pustite mu umreti
Odgovori
+7
7 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1664