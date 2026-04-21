Srce parajoče podobe: Timmyja rešili, nato znova nasedel

Grbasti kit Timmy je prvič nasedel 23. marca na peščenem bregu ob Timmendorfer Strandu v Lübeškem zalivu. Takrat je bila sprožena obsežna reševalna akcija, ki je živali pomagala, da je lahko znova odplavala. A svobode ni uživala dolgo – le nekaj dni pozneje je namreč ponovno nasedla v Wismarškem zalivu, a ponovno splavala, ko se je gladina vode ponoči dvignila, nato pa je nasedla še v Wismarškem zalivu in kasneje v zalivu Kirchsee.

Nemške oblasti so tako zdaj sprožile že šesto reševalno akcijo poškodovanega kita, ki očitno nikakor ne more zapustiti plitvine. A čas za rešitev njegovega življenja se medtem reševalcem počasi izteka. Gladina vode pri otoku Poel se je namreč v noči na torek znatno znižala, po poročanju nemških medijev pa se pričakuje, da bo nizka ostala tudi v prihodnjih dneh. Slednje še dodatno zmanjšuje možnosti za rešitev grbastega kita.

Eden od reševalcev je ocenil, da je možnost za preživetje Timmyja okoli 50-odstotna. "Trenutno bi bilo najbolje, da kita pustimo pri miru in da mu dovolimo, da sam naredi, kar lahko. Ali si bo povrnil moč in poškodbe ne bodo tako hude, ali pa se preprosto približuje koncu svojega življenja. To moramo zdaj preprosto sprejeti," je po poročanju avstrijskega Kronen Zeitunga dejal raziskovalec Fabian Ritter. Čeprav meni, da so težnje po reševanju kita razumljive tako s strani reševalnih ekip kot prebivalstva.

Napetosti v reševalni ekipi medtem naraščajo; ekipa je namreč v kratkem času izgubila kar tri člane – dva veterinarja in tiskovnega predstavnika. Ameriška veterinarka Jenna Wallace, ki je priletela s Havajev, je kritizirala predvsem dva neimenovana člana ekipe, ogorčenje pa je izrazila tudi nad ministrstvom za okolje Mecklenburga - Predpomorjanske. "Vlada je zahtevala, da jih ekipa kontaktira vsakič, ko si kdo želi ogledati kita," je revija Focus citirala njene besede.