'Srdita bitka za Bahmut je ena najtežjih doslej'

Zelenski se nikakor ne želi odpovedati Bahmutu, saj meni, da če Rusija tam zmaga, dobi možnosti za nadaljnje napredovanje do strateško pomembnih vzhodnih mest Slovjansk in Krematorsk. Poleg tega Bahmut predstavlja pomemben simbol ukrajinskega odpora.

Ruske sile nadaljujejo napade na Bahmut, vendar jim po besedah Zelenskega ne gre preveč dobro. Pojasnil je, da Rusija tam doživlja velike izgube, ruski vojaki pa padajo en za drugim. Drugače pa sicer ukrajinska vojska, ki je na terenu in je sporočila, da "sovražnik še vedno napreduje v smeri Bahmuta in ne preneha z napadi na mesto". Dejstvo je, da ruske sile obstreljujejo Bahmut, kot poroča CNN vendar se ukrajinski vojaki nikakor ne dovolijo zmesti ter umakniti s svojih položajev. Zaradi takšnih razmer so v mestu precej v nevarnosti civilisti, vsaj še tistih par, ki jih je ostalo.

"V mestu je dovolj hrane, zdravil in vode. Ljudje so bili preskrbljeni z vsem," je poudarila. "Kljub temu bi morali vsi zapustiti državo. Razmere za civiliste so izjemno nevarne."

"Značilo je, da je sovražnik za napad prvo uporabil najbolj pripravljene Wagnerjeve borce," je dodal. "Te enote vodijo vojaki, ki so imeli bojne izkušnje v Siriji, Libiji in na drugih bojnih žariščih."

Ukrajinska vojska se zaenkrat ne namerava umakniti iz Bahmuta. "Če vidimo, da je grožnja našemu osebju in operativnim razmeram večja od potrebe po zadrževanju ozemlja, potem organiziramo umik vojakov," je pojasnil Serhij Čerevatij , tiskovni predstavnik vzhodne grupacije ukrajinskih oboroženih sil. "Samo poveljstvo vidi, če obstaja potreba po umiku." Zaenkrat pa po njegovih besedah do takšne odločitve še ni prišlo.

Po njegovih besedah so Rusi izvedli 209 napadov z artilerijo in večcevnim raketometom ter en letalski napad. Prišlo naj bi do silovitega streljanja. Kot pravi Čerevatij, Ukrajinci povzročajo Rusom ogromne izgube, "z junaškim bojem pa branilci fronte Bahmut utrujajo sovražnika, ki ga slabijo in ga bodo vrgle z ozemlja."

"Proti sovražniku zdaj zmagujemo s tem, da mu ne dovolimo, da bi sistematično prebijal našo obrambo, da mu ne dovolimo, da bi hitro prišel v zaledje, da mu ne dovolimo, da bi obkolil naše enote," je sklenil.

Jevgenij Prigožin, vodja Wagnerjeve skupine je priznal, da ima Ukrajina "strašno oster odpor v Bahmutu".

Ponoči je Nikopol bil napaden kar osemkrat

Rusija je čez noč s težko artilerijo obstreljevala mesto Nikopol na jugu države, je povedal predsednik regionalnega sveta Mikola Lukašuk. "Ruska vojska je okrožje Nikopol napadla osemkrat, štiri naselja so se znašla pod sovražnikovimi streli: Nikopoljska, Marganetska, Mirivska in Červonogrigorivska. Na srečo žrtev ni bilo."

Guverner regije Serhij Lisak je pojasnil, da so poškodovane hiše, gospodarska poslopja in vozila, cestišča ter daljnovodi. Poškodovana sta tudi električno omrežje in plinovod. "Kljub težkim razmeram trenutno prebivalci tistih območij Dnjepropetrovske regije, kjer se obstreljevanje nadaljuje, praviloma ne zapuščajo svojih domov. Poleg tega zagotavljajo zatočišče in pomoč razseljenim osebam iz tistih območij, kjer je situacija še hujša," je zapisal Lisak na svojem Telegramu.