Srditi spopadi v Gorskem Karabahu, Armenija razglasila splošno mobilizacijo

Armenske oblasti navajajo, da so sestrelili dva azerbajdžanska helikopterja in tri bojne drone ter zadeli tri nasprotnikove tanke v odgovor na napade azerbajdžanske strani, ki so se začeli okoli 6. ure zjutraj po srednjeevropskem času. Prav tako naj bi po trditvah armenske strani bilo ubitih deset azerbajdžanskih vojakov. Tarča napadov so bila naselja, kjer živi civilno prebivalstvo, vključno z glavnim mestom regije Stepanakertom, so danes sporočile oblasti Gorskega Karabaha in ljudi pozvale, naj se umaknejo na varno. V obstreljevanju so bile uničene številne hiše.