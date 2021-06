78-letna Fata po dveh desetletjih dosegla rušenje cerkve

Po 20 letih se je vendarle končala sodna bitka 78-letne Fate Orlović in zabrneli so stroji. V vasi pri Srebrenici so namreč porušili srbsko pravoslavno cerkev, nezakonito zgrajeno na zemljišču, ki so ga med vojno zasegli njeni družini. Rušenje je pred letom in pol odredilo Evropsko sodišče za človekove pravice, ki je družini dosodilo še 31 tisočakov odškodnine. Oblasti na območju, kjer je še čutiti etnične napetosti, sicer pravijo, da bodo zdaj cerkev postavile ob vhodu v vas.

