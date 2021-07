Genocid v Srebrenici: 'Zanikanje in relativizacija dogodkov sta nesprejemljiva'

Srebreniško enklavo je varovalo 600 nizozemskih pripadnikov Unproforja, ki pa so ob prodoru enot VRS in zasedbi mesta delovale zelo pasivno, prav tako pa so bili Natovi zračni napadi zaradi slabe vidljivosti omejeni. V Potočarjih se je zbralo približno 25.000 beguncev, ki so iskali zaščito ZN in evakuacijo iz območja. Številni pripadniki bošnjaških enot, ki so branili mesto pa so se skupaj s civilisti sklenili prebiti na območja pod nadzorom vlade v Sarajevu.

Leta 2002 so nizozemske oblasti objavile poročilo o vlogi nizozemskih modrih čelad pri pokolu, kar je povzročilo odstop nizozemske vlade in razpis predčasnih volitev. Julija 2019 je nizozemsko vrhovno sodišče je razsodilo, da je država Nizozemska delno odgovorna za poboje 350 Bošnjakov, saj da so imeli nizozemski vojaki 10 odstotno možnost preprečitve poboja.

Enote bosanskih Srbov so jim na poti postavile več zased, v katerih je življenja izgubilo na stotine ljudi, zajete pa so sistematično pobijali. Od približno 12 tisoč ljudi, ki so poskušali ubežati, se jih je le okrog 5000 prebilo na varno.

Generalni sekretar ZN Anton Guterres je zapisal, da ne bodo nikoli pozabili srebreniškega genocida. "Zanikanje genocida in vojnih zločinov ali pa poveličevanje vojnih zločincev so nesprejemljivi. Delati moramo na miroljubni prihodnosti na vse. To smo dolžni vsem žrtvam, preživelim in vsem ostalim."

Genocid v Srebrenici se je v zgodovino zapisal kot najbolj brutalen akt na evropskih tleh po koncu druge svetovne vojne, zato se ga 11. julija, ko je Srebrenica padla, spominjajo v BiH, Evropi in celem svetu. Sodišče v Haagu je poveljnika operacije generala Ratka Mladića in takratnega predsednika Republike Srpske Radovana Karadžića spoznalo za krivega genocida in ju obsodilo na dosmrtno ječo.

Lani pa je z zapisom na družbenem omrežju razburil tudi slovenski premier Janez Janša . Takrat je zapisal, da se "pokol ne bi zgodil, če bi na območju nekdanje Jugoslavije počistili s komunistično ideologijo" . Na to so se odzvali so se številni tuji mediji, tudi nekateri vidnejši politiki z Balkana. Nekateri opozicijski poslanci pa so protestno zapustili sejo DZ, ker se Janša ni želel opravičiti.

Zunaje ministrstvo: Zanikanje in relativizacija teh tragičnih dogodkov sta nesprejemljiva

11. julij – dan spomina na žrtve genocida v Srebrenici je opozorilo, da ponovno obudimo in ohranimo spomin na žrtve ter grozote, ki so se zgodile v času vojne v Bosni in Hercegovini, so zapisali v izjavi na zunanjem ministrstvu. "Srebrenice ne bomo in ne smemo pozabiti – sprava je možna le, če se spominjamo in priznamo trpljenje ter bolečino ljudi. Zanikanje in relativizacija teh tragičnih dogodkov sta nesprejemljiva. Regija Zahodnega Balkana je še vedno močno obremenjena s spomini in bolečo zgodovinsko izkušnjo. Procesi sprave morajo biti pospešeni saj lahko le na ta način vse generacije uresničijo svoje potenciale in prispevajo k dobrobiti, stabilnosti in varnosti regije."

Izpostavili so še, da dogodki v Srebrenici pred 26 leti predstavljajo najhujše kršitve mednarodnega humanitarnega prava in prava človekovih pravic. "Nedavna potrditev obsodbe Ratka Mladića je potrdila močno sporočilo in podkrepila zavezo mednarodne skupnosti, da nihče ni nad zakonom ter da bodo storilci tovrstnih grozodejstev odgovarjali za svoja dejanja. Nekaznovanost ni dopustna in učinkovit boj proti njej prispeva k preprečevanju grozodejstev ter h krepitvi mednarodnega miru in varnosti." Kot so še poudarili, si Slovenija v okviru svojih zunanjepolitičnih prioritet ter kot predsedujoča Svetu Evropske unije prizadeva za proces pomiritve za stabilnost regije Zahodnega Balkana.