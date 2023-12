Sreča se mu je nasmehnila dvakrat: lani zadel 10 milijonov, zdaj slavi znova

Možnosti za zmago v igri "200X scratch-off" znašajo ena proti 3,5 milijona, medtem ko so možnosti za zmago v "Black Titaniumu" ena proti 3,6 milijona, poroča agencija.

Igre na srečo, kot sta 200x in Black Titanium, ko mora oseba postrgati srečko in razkriti skrite dobitke pod vrhnjim nanosom, newyorške loterije so v preteklem proračunskem letu dosegle več kot 4,4 milijarde dolarjev (dobre štiri milijarde evrov) prodaje, šolska okrožja v zvezni državi New York pa so zaradi njih prejela več kot milijardo dolarjev pomoči, so še sporočili.