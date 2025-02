Srečali so se na Sretenje: protestniki preplavili Kragujevac

Kragujevac, ki leži na pol poti med Beogradom in drugim največjim srbskim mestom Niš, je preplavila množica protestnikov z vseh koncev države. Že sinoči so tja prispeli študenti, ki so se tja odpravili peš, s kolesom ali v maratonski štafeti, danes pa so se jim pridružila še reka ljudi. Shod poteka pod sloganom Sretnimo se na Sretenje, kar pomeni srečanje ob prazniku dneva državnosti, ki ga praznuje Srbija.