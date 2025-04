Srečanja med Putinom in Trumpom v Savdski Arabiji ne bo

Donald Trump in Vladimir Putin - kraj in datum njunega srečanja ostaja neznanka.

Putin in Trump sta se sicer od februarja po telefonu slišala vsaj dvakrat, a kot kaže do srečanja v živo še ne bo prišlo.

Trump je konec marca dejal, da bi zalivsko državo lahko obiskal že prihodnji mesec, torej aprila. "To so izključno načrti ameriškega voditelja in nikakor niso povezani s Putinom," je okoliščine pojasnil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov in dodal, da trenutno ni ne konkretnega datuma ne kraja, kjer bi se Trump in Putin morda lahko srečala.

Delegaciji Rusije in ZDA sta se februarja prvič po začetku vojne v Ukrajine sicer srečali prav v Riadu, glavnem mestu Saudove Arabije, kjer so se Američani pogovarjali tudi z Ukrajinci.