Srečanje 'dveh starih prijateljev' Lukašenka in Džinpinga

Kitajski voditelj Ši Džinping se je srečal z beloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom, sicer tesnim zaveznikom Vladimirja Putina. Državni obisk poteka ravno v času, ko so med Kitajsko in Zahodom vse bolj zaostreni odnosi. Lukašenko je zatrdil kitajskemu predsedniku, da podpira kitajski mirovni načrt.

Ši Džiping in Aleksander Lukašenko sta se srečala v Veliki ljudski dvorani v Pekingu, nato pa začela uradne pogovore. V pogovoru za tiskovno agencijo Nova Kitajska je Lukašenko dejal, da se veseli srečanja s svojim starim prijateljem. Pozdravil je tudi nedavno objavljen dokument, v katerem je Kitajska povzela svoje stališče o konfliktu v Ukrajini. Gre za prvo srečanje dveh voditeljev, vse odkar sta se septembra srečala ob robu vrha Šanghajske organizacije za sodelovanje v Uzbekistanu, ki se ga je udeležil tudi njun prijatelj, ruski predsednik Vladimir Putin. Takrat sta se dogovorila, da bosta že tako tesne vezi med državama še nadgradila v celovito strateško partnerstvo. "Današnje srečanje poteka v zelo težkem času, ki zahteva nove, neobičajne pristope in drugačne politične odločitve," je Lukašenko dejal kitajskemu predsedniku Džinpingu. Belorusija po njegovih besedah "v celoti podpira pobudo o mednarodni varnostni", ki jo je Kitajska predložila.

Med ZDA in Kitajsko se odnosi vse bolj zaostrujejo, predvsem zaradi zaskrbljenosti Washingtona, da Peking razmišlja o pošiljanju orožja Rusiji. Peking je zaenkrat to zanikal. Do srečanja je prišlo ravno dan po tem, ko je ameriški državni sekretar Antony Blinken podal nekaj neposrednih pripomb o tem, kako bi se ZDA odzvale na morebitno pomoč, ki bi jo Kitajska zagotovila Rusiji. Opozoril je, da bo Washington ukrepal proti kitajskim državljanom in podjetjem, vpletenim v kakršna koli prizadevanja za pošiljanje orožja Rusiji. Peking, ki sicer trdi, da so povsem nevtralni v konfliktu, pa je zavrnil namigovanja ZDA, da o tem sploh razmišljajo. Zunanje ministrstvo je sporočilo, da Kitajska spodbuja mirovne pogovore in politično rešitev krize, medtem ko ZDA pošiljajo smrtonosno orožje na bojišče v Ukrajini.

Nekdanja sovjetska država Belorusija je bila tarča obsežnih sankcij ZDA in njenih zaveznic kot odgovor na agresijo Moskve, potem ko je Lukašenko dovolil ruski vojski, da dostopa do Ukrajine prek 1000 kilometrov dolge ukrajinsko-beloruske meje severno od Kijeva. Evropska unija tudi ne priznava rezultatov Lukašenkove zmage na volitvah leta 2020, ki so v državi sprožili množične prodemokratične proteste, ki jim je sledila brutalna vladna represija. Kitajski mirovni načrt Peking je prejšnji teden objavil stališče v 12 točkah o politični rešitvi krize v dokumentu, v katerem poziva k mirovnim pogovorom za končanje leto dni trajajoče vojne. Njihov načrt so sicer mnogi pozdravili, presenetljivo, celo Putin in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nista načrta ravno zavrnila, zahodni voditelji pa so ga kar precej kritizirali, Kitajsko obtožujejo, da se je s tem postavila na stran Rusije.