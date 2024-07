Srečanje 'nasprotnikov': Zelenski in Orban v Kijevu

Madžarska je trenutno v manjšem sporu z drugimi državami Nata, zaradi Orbanovega nenehnega gojenja tesnih vezi z Rusijo in zavračanja pošiljanja orožja Ukrajini. Budimpešta je skozi celotno vojno ohranila odprte stike z Moskvo, Orbanov zunanji minister Péter Szijjártó pa je od začetka vojne vsaj petkrat obiskal Rusijo, nazadnje prejšnji mesec na gospodarskem forumu v Sankt Peterburgu.

Le dan po tem, ko je Madžarska prevzela predsedstvo EU, se je Viktor Orban , odkrit kritik zahodne vojaške in finančne pomoči Ukrajini, odpravil na pot v ukrajinsko prestolnico Kijev.

Srečanje Viktorja Orbana in Volodomirja Zelenskega v Kijevu

Madžarska je sicer prejšnji mesec dejala, da ne bo blokirala odločitev zveze Nata o zagotavljanju podpore Ukrajini, vse dokler Budimpešta ne bo vpletena v pomoč. Nedavno je Orban tudi podprl Marka Rutteja za naslednjega vodjo zveze Nato ampak z zagotovilom, da madžarske sila in finančna sredstva države ne bodo namenjeni podpori Ukrajine.

A Orbanov obisk skriva še eno namero. Orban naj bi bil namreč zaskrbljen glede pravic madžarsko govoreče manjšine v Ukrajini, ki živi na skrajnem zahodu, blizu meje med državama, piše Guardian. "Predpogoj za srečanje je bila rešitev vprašanja narodnostnih pravic. V zadnjih tednih je bil dosežen dogovor. To bodo lahko razglasili za uspeh," je dejal anonimni vir v Budimpešti za Guardian. Državljanske pravice so sicer ena od najbolj glasnih pritožb Budimpešte v zvezi z Ukrajino, skeptiki pa ga obtožujejo, da je to zgolj izgovor za lažje povezovanje z Rusijo.

Zelenski in Orban sta se sicer od začetka obsežne invazije večkrat besedno spopadla. Orban je Zelenskega uvrstil na seznam "nasprotnikov", ki naj bi se zarotili proti njemu in podpirali opozicijo, ukrajinski predsednik pa je madžarskega voditelja osebno kritiziral za pomanjkljivo podporo Kijevu v dneh po ruski invaziji.