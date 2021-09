Srečanje Orbana in papeža Frančiška minilo 'v prisrčnem vzdušju'

Srečanje papeža Frančiška z Viktorjem Orbanom , ki je trajalo približno 40 minut, je potekalo po predvidenem programu in v "prisrčnem vzdušju", so sporočili iz Vatikana. Med temami pogovora so bile vloga Cerkve na Madžarskem, varovanje okolja in zaščita družine, so dodali.

Papež je obisk sklenil z mašo ob zaključku 52. evharističnega kongresa. Na osrednjem trgu v Budimpešti, kjer se je zbralo več deset tisoč vernikov, je med drugim pozval, naj bodo odprti in spoštljivi do drugih. "Križ, postavljen v zemlji, nas spodbuja, da se dobro zakoreninimo, a obenem k vsem dviguje in steguje roke (...), da črpamo iz vodnjaka in damo piti tistim, ki so danes žejni. Želim si, da ste taki: trdni in odprti, zakoreninjeni in spoštljivi," je dejal.

Znano je, da so papeževa stališča glede migracij in migrantov diametralno nasprotna Orbanovim, čeprav slednji zatrjuje, da je njegov boj proti migrantom namenjen "obrambi krščanske civilizacije v Evropi". Frančišek, ki je po rodu Argentinec, je na drugi strani precej bolj naklonjen migrantom, zlasti beguncem, in poziva h krščanski usmiljenosti.

Zaradi teh nasprotij so madžarski mediji, ki so blizu Orbanu, kritično poročali o papeževem obisku, nekateri pa so po navedbah agencije AFP Frančiška označili celo za "imbecila". Ogorčeni so bili tudi, ker je na Madžarsko prišel le za nekaj ur, medtem ko bo na Slovaškem tri dni. "Ponižal bo Madžarsko!" je menil eden od televizijskih voditeljev.

Pred odhodom na Slovaško, kjer se bo mudil do srede, je imel papež na programu še srečanja z državnimi škofi, predstavniki različnih krščanskih kongregacij in voditelji madžarske judovske skupnosti.