Srečanje z ljubimko narkošefa vodilo v smrt

Kot je pojasnil mehiški obrambni minister Ricardo Trevilla Trejo , je državna obveščevalna služba sledila varnostniku ene od ljubimk El Mencha, kar jih je pripeljalo do lokacije, kjer sta se sestala.

Po več letih iskanja so mehiške varnostne sile 20. februarja prejele namig, kje se nahaja zloglasni vodja kartela CJNG Nemesio Oseguera Cervantes , poroča CNN.

Ljubimka je naslednji dan zapustila skrivališče vodje kartela na obrobju Tapalpe, medtem ko je on s svojimi varnostniki ostal na ranču. Mehiške specialne enote so nato skovale načrt in v 24 urah izvedle tvegano operacijo.

Posnetek z družbenih omrežij, katerega avtentičnost je potrdil CNN, prikazuje vojake in oklepno vozilo, kako se pomikajo po pobočju proti gozdnatemu območju, kjer se je skrival El Mencho.