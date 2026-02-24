Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Srečanje z ljubimko narkošefa vodilo v smrt

Ciudad de Mexico, 24. 02. 2026 13.28 pred 48 minutami 2 min branja 6

Avtor:
M.S.
Smrt El Mencha

Znanih je več podrobnosti nedeljske tvegane operacije, v kateri je mehiška vojska ubila enega najbolj iskanih narkošefov na svetu. Po več letih uspešnega skrivanja pred oblastmi je bilo za "El Mencha" usodno srečanje z eno od svojih ljubimk.

Po več letih iskanja so mehiške varnostne sile 20. februarja prejele namig, kje se nahaja zloglasni vodja kartela CJNG Nemesio Oseguera Cervantes, poroča CNN.

Kot je pojasnil mehiški obrambni minister Ricardo Trevilla Trejo, je državna obveščevalna služba sledila varnostniku ene od ljubimk El Mencha, kar jih je pripeljalo do lokacije, kjer sta se sestala.

Blokada mehiške vojske na cesti, ki vodi v Tapalpo.
Blokada mehiške vojske na cesti, ki vodi v Tapalpo.
FOTO: AP

Ljubimka je naslednji dan zapustila skrivališče vodje kartela na obrobju Tapalpe, medtem ko je on s svojimi varnostniki ostal na ranču. Mehiške specialne enote so nato skovale načrt in v 24 urah izvedle tvegano operacijo.

Posnetek z družbenih omrežij, katerega avtentičnost je potrdil CNN, prikazuje vojake in oklepno vozilo, kako se pomikajo po pobočju proti gozdnatemu območju, kjer se je skrival El Mencho.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sledila je izmenjava ognja med člani kartela in vojsko, medtem ko je narkošef skupaj z dvema telesnima stražarjema pobegnil v gozd. Ponovno so odjeknili streli, pri čemer so vsi trije utrpeli hude telesne poškodbe. Med prevozom s helikopterjem v bolnišnico so podlegli poškodbam, je pojasnil obrambni minister.

Vojska na avtocesti
Vojska na avtocesti
FOTO: Profimedia

Ko je postalo jasno, da je vodja kartela mrtev, je sledilo maščevanje njegovih sodelavcev. Po vsej državi so začeli postavljati cestne blokade in zažigati vozila ter trgovine. V spopadih z mehiškimi silami je bilo po zadnjih podatkih ubitih 25 vojakov. V mehiški zvezni državi Jalisco so razglasili rdeč alarm in prebivalce pozvali, naj se ne zadržujejo na prostem. 

Preberi še Kači 'odrezali' glavo in 'zbudili' zmaja: prizorišče mundiala v rdeči coni
el mencho mehika

'Ni občutka, da se sistem ruši': novi izdelki, letovišča in vreče s trupli

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
suleol
24. 02. 2026 14.15
haha, cela vojska kaj ste pa cakali da je tolk zrasel
Odgovori
0 0
4krogci
24. 02. 2026 14.09
sledili varnostniku ljubimke....hm nevem no ma ponavadi taka oseba ni varnostnik ampak zvodnik!
Odgovori
+1
1 0
2mt8
24. 02. 2026 14.08
Ženske so velikokrat usodne. Za nekatere prej, za nekatere kasneje.
Odgovori
+1
1 0
smeh69
24. 02. 2026 14.07
Levicarji podpirajo mehiko in njihovo norkamanijo
Odgovori
+0
2 2
suleol
24. 02. 2026 14.16
no dej ti levi ugasn se
Odgovori
0 0
Razumnež
24. 02. 2026 13.42
Ga je še namočil, predno so ga namočili. :)))
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
Portal
Kako praznovati dan, ki ga ni?
Tako boste vzgojili inteligentnega otroka
Tako boste vzgojili inteligentnega otroka
Kako otroke naučiti varčevanja na igriv in preprost način
Kako otroke naučiti varčevanja na igriv in preprost način
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
zadovoljna
Portal
Olajšal mu je zadnje mesece življenja
Dnevni horoskop: Rake čaka naporen dan, device bodo priskočile na pomoč
Dnevni horoskop: Rake čaka naporen dan, device bodo priskočile na pomoč
To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase
To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase
To so mokasini, ki bodo hit letošnjega leta
To so mokasini, ki bodo hit letošnjega leta
vizita
Portal
Mentalna izčrpanost: znaki, ki jih ljudje najpogosteje ignorirajo
Kupila ponarejen Ozempic in skoraj umrla
Kupila ponarejen Ozempic in skoraj umrla
Zakaj se pojavi nenadna vrtoglavica
Zakaj se pojavi nenadna vrtoglavica
Bi lahko raka odkrili desetletja pred nastankom?
Bi lahko raka odkrili desetletja pred nastankom?
cekin
Portal
S 1. marcem višji socialni transferji - otroški dodatki, štipendije ...
Tabela: Toliko več bodo plačani poslanci v novem mandatu
Tabela: Toliko več bodo plačani poslanci v novem mandatu
Evropa ima vse večji premoženjski razkorak: kje so najbogatejši in kje najrevnejši?
Evropa ima vse večji premoženjski razkorak: kje so najbogatejši in kje najrevnejši?
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
moskisvet
Portal
Drama na 29. rojstnem dnevu zaradi zastrupitve s sušijem
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
To so znaki, ki moškega izdajajo, da svoje ženske ne ljubi več
To so znaki, ki moškega izdajajo, da svoje ženske ne ljubi več
Vročo golfistko Donald Trump povabil na igrišče
Vročo golfistko Donald Trump povabil na igrišče
dominvrt
Portal
Uprava prosi: Nikar ne odstranjujte teh pasti
Svetovni dan pistacij: mali zeleni orešček z veliko zgodbo
Svetovni dan pistacij: mali zeleni orešček z veliko zgodbo
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Kako načrtovati prenovo stanovanja, če imate psa ali mačko
Kako načrtovati prenovo stanovanja, če imate psa ali mačko
okusno
Portal
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Skrivnosti, zaradi katerih bo rižota postala vaša najboljša jed leta
Skrivnosti, zaradi katerih bo rižota postala vaša najboljša jed leta
Izvrstno kosilo, ki ga bodo vsi hvalili
Izvrstno kosilo, ki ga bodo vsi hvalili
Božanska sladica s kremno in sočno sredico
Božanska sladica s kremno in sočno sredico
voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543