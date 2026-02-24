Srečanje z ljubimko narkošefa vodilo v smrt

Po več letih iskanja so mehiške varnostne sile 20. februarja prejele namig, kje se nahaja zloglasni vodja kartela CJNG Nemesio Oseguera Cervantes, poroča CNN.
Kot je pojasnil mehiški obrambni minister Ricardo Trevilla Trejo, je državna obveščevalna služba sledila varnostniku ene od ljubimk El Mencha, kar jih je pripeljalo do lokacije, kjer sta se sestala.
Ljubimka je naslednji dan zapustila skrivališče vodje kartela na obrobju Tapalpe, medtem ko je on s svojimi varnostniki ostal na ranču. Mehiške specialne enote so nato skovale načrt in v 24 urah izvedle tvegano operacijo.
Posnetek z družbenih omrežij, katerega avtentičnost je potrdil CNN, prikazuje vojake in oklepno vozilo, kako se pomikajo po pobočju proti gozdnatemu območju, kjer se je skrival El Mencho.
Sledila je izmenjava ognja med člani kartela in vojsko, medtem ko je narkošef skupaj z dvema telesnima stražarjema pobegnil v gozd. Ponovno so odjeknili streli, pri čemer so vsi trije utrpeli hude telesne poškodbe. Med prevozom s helikopterjem v bolnišnico so podlegli poškodbam, je pojasnil obrambni minister.
Ko je postalo jasno, da je vodja kartela mrtev, je sledilo maščevanje njegovih sodelavcev. Po vsej državi so začeli postavljati cestne blokade in zažigati vozila ter trgovine. V spopadih z mehiškimi silami je bilo po zadnjih podatkih ubitih 25 vojakov. V mehiški zvezni državi Jalisco so razglasili rdeč alarm in prebivalce pozvali, naj se ne zadržujejo na prostem.
