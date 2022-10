Pogrešani srbski spletni vplivnici, njuna mama in sorodnica 'najdene'

Zoran Đorđević je od ponedeljka pogrešal svoji dve hčerki Nadjo in Andjelo . Družbena omrežja je v torek preplavil še posnetek, ki ga je pogrešana Andjela objavila tri dni pred izginotjem. V njem svojim sledilcem pove, da sedi v kuhinji in da jo skozi okno opazuje neznani moški. V torek se je Zoran ponovno oglasil in povedal, da od ponedeljka pozno popoldne pogreša tudi svojo ženo Tino in sorodnico Marijo – ženski naj bi okoli 18. ure odšli na sprehod, domov pa se nista vrnili, je poročal Telegraf.

Zapustile 'družino'

Srbski mediji zdaj poročajo o epilogu zgodbe. Đorđević se je znova oglasil in zapisal, da je osupel nad odkritjem, da so se ženske odločile, da zapustijo družino oziroma njega. Kot trdi, ni pričakoval, da se mu bo kdaj zgodilo kaj takšnega. Kot je še sporočil, so vse ženske dobro: "Oglasile so se mojemu bratu in mu povedale, da so zapustile mene. Kot v vsaki družini smo imeli tudi mi težave, a nisem si mislil, da so te tako resne. Nismo v stiku, vse so izključile svoje telefone."