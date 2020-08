Srečna nevesta pozirala fotografu, ko je oba spodnesel udarni val eksplozije

Bil je najlepši dan v njenem življenju, dokler je ni med fotografiranjem dobesedno spodnesla detonacija eksplozije. Po spletu je zakrožil posnetek neveste iz Bejruta, ki je pozirala za poročni video, nato pa je srečni trenutek nenadoma prekinil silovit udarni val eksplozije. Na dan prihajajo tudi drugi posnetki, ki kažejo, kako uničujoča je bila eksplozija.

Libanonska nevesta Isra Seblani bi si morala 4. avgust 2020 zapomniti po svoji poroki, zdaj pa si ga bo, tako kot ves svet, zapomnila po hudi tragediji, ki je prizadela Bejrut. Ko je izbruhnil požar v skladišču, je bila s svojim ženinom ravno sredi poročnega fotografiranja in snemanja. Pri tem pa je nastal tudi nepozaben posnetek, ki priča o neverjetni silovitosti udarnega vala po eksploziji. Snemalec Mahmoud Nakib kljub šoku, ki ga je doživel ob eksploziji, ni ugasnil kamere in je tako ujel razdejanje, ki je nastalo v hipu. Sekundo preden jih je vse spodneslo, pa ga slišimo, kako v arabščini s strahom v glasu reče "Bog je velik" ("Allahu Akbar"). Vsi prisotni, vključno z mladoporočencema nato stečejo v zavetje, medtem ko prizorišče zajame oblak dima in prahu.

Trg, na katerem je potekalo snemanje za poročni video, je približno kilometer oddaljen od skladišča, v katerem je eksplodiralo. Družbena omrežja so preplavili tudi posnetki ljudi, ki so iz svojih domov in avtomobilov opazovali velik oblak dima, ki se je valil iz pristanišča. Nihče si ni mislil, da se bo le nekaj sekund pozneje zgodila eksplozija, podobna atomski bombi. Denimo, tale potnik, ki je iz vozila snemal požar, misleč da je na varni razdalji. Nato pa se zgodi eksplozija, ki prebije tudi stekla njegovega avtomobila.

Na spodnjem posnetku vidimo (nejverjetneje) varuško, ki s tremi malčki opazuje dogajanje skozi okno. Deček, ki stoji najbližje oknu v nekem trenutku presenečeno stopi korak nazaj, že v naslednjem hipu pa okna skupaj z okvirji odletijo vanje. "O, moj Bog," slišimo žensko, ki objema dva otroka medtem ko so vsi štirje pod razbitinami. Eden od dečkov pa vstane s tal in začne histerično kričati. Ženska se nato zbere in otroke odpelje iz sobe.

Na podobnem posnetku pa vidimo očeta, ki objema svojega sina, preden udarni val prebije okna in stanovanje zajame oblak dima in prahu. Oče nato sina pograbi in ga skuša skriti v zavetje, nazadnje pa se odloči, da se skupaj skrijeta pod mizo.

Nekateri pa so kljub tragediji ohranili dostojanstvo in se zatekli k umetnosti. Tako je denimo neka babica v povsem uničenem stanovanju sedla za klavir in zaigrala melodijo škotske pesmi Auld Lang Syne. V ozadju pa slišimo pometanje črepinj.