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Srečne številke prinesle več kot milijardo dolarjev

Chicago, 13. 08. 2026 13.32 pred 2 urama 2 min branja 8

Avtor:
D.L.
Powerball

1,04 milijarde dolarjev oziroma 901 milijon evrov. Toliko je znašal glavni dobitek v priljubljeni ameriški igri na srečo Powerball. Srečka je bila prodana na bencinski črpalki v Quincyju, mestu z okoli 40.000 prebivalci v ameriški zvezni državi Illinois. Dobitnik se lahko odloči za 30 letnih izplačil, lahko pa izbere enkratno izplačilo.

Powerball
Powerball
FOTO: AP

Številke 4, 26, 66, 67, 69 in dodatna 9 so srečnežu iz ameriške zvezne države Illinois prinesle kar milijardo dolarjev vreden dobitek. Natančneje: 1,04 milijarde dolarjev oziroma 901 milijon evrov, poroča CNN.

Gre za najvišji dobitek v tem letu v priljubljeni igri na srečo Powerball, ki jo igrajo v kar 45 ameriških zveznih državah, poleg tega pa še v Portoriku in na Deviških otokih, od 21. julija pa tudi v Združenem kraljestvu. Srečnež, za katerega je znano le, da je srečko kupil na bencinski črpalki v kraju Quincy, 160 kilometrov zahodno od Springfielda, ima zdaj na izbiro več možnosti: nagrado mu lahko izplačujejo postopno, v 30 letnih obrokih skozi naslednjih 29 let, lahko pa se odloči za enkratno izplačilo. V tem primeru bo dobil "le" okoli 450 milijonov dolarjev (390 milijonov evrov), odšteti pa je treba tudi davek.

Podelili so tudi dva milijona in petkrat po en milijon dolarjev.

Milijardni dobitek je sicer daleč od rekorda. Konec decembra, prav na božični večer, se je nekdo v Arkansasu razveselil 1,8-milijardnega dobitka (1,56 milijarde evrov), najvišji dobitek pa je bil izžreban leta 2022: 2,04 milijarde dolarjev (1,77 milijarde evrov). Srečka je bila kupljena v Kaliforniji. Sploh prvič pa so milijardno znamko presegli pred desetimi leti, ko so si dobitek razdelili trije srečneži.

Kot še piše CNN, so možnosti za zadetek kar 1 : 292,2 milijona. Dodali so primerjavo: možnost, da te zadene strela, je 1 : 1,22 milijona, možnost, da umreš v napadu morskega psa, pa 1 : 4,3 milijona.

V prvem bobnu, iz katerega izžrebajo pet kroglic, so številke od 1 do 69, v drugem, iz katerega pride dodatna, pa od 1 do 26. Možnost za zadetek je kar 76-krat manjša kot pri slovenskem lotu. Če nihče ne ugane vseh številk, se znesek hitro povečuje.

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KOMENTARJI8

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ZeleniGuru
13. 08. 2026 16.00
33milionov letno dobis ? Logicno da izberem to kot da mi 60% trgajo 😅
Odgovori
0 0
krava_teka_teka
13. 08. 2026 15.32
Bolje po obrokih. Ne bo mogel vsega naenkrat spičkat.
Odgovori
-1
1 2
Victorinox
13. 08. 2026 16.18
Bonton na višku.
Odgovori
+1
1 0
Victorinox
13. 08. 2026 15.27
Nori zneski.
Odgovori
+3
3 0
Sinner 666
13. 08. 2026 15.25
cez 2let bo mel pa se 2dolarja na kontu
Odgovori
-1
0 1
YouRangMyLord
13. 08. 2026 15.18
Pa bodo tam v Ameriki uspeli napraskat skupaj toliko denarja, ali pa bo Trump prej pozaplenil ? :)
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-2
1 3
Sixten Malmerfelt
13. 08. 2026 14.53
jst sem za takojšnjih 350 milijonov!
Odgovori
+2
3 1
Dr Dre
13. 08. 2026 14.52
To je že na las podobno preden je propadel Rimski imperij..
Odgovori
-1
0 1
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