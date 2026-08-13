Srečne številke prinesle več kot milijardo dolarjev

Številke 4, 26, 66, 67, 69 in dodatna 9 so srečnežu iz ameriške zvezne države Illinois prinesle kar milijardo dolarjev vreden dobitek. Natančneje: 1,04 milijarde dolarjev oziroma 901 milijon evrov, poroča CNN.

Gre za najvišji dobitek v tem letu v priljubljeni igri na srečo Powerball, ki jo igrajo v kar 45 ameriških zveznih državah, poleg tega pa še v Portoriku in na Deviških otokih, od 21. julija pa tudi v Združenem kraljestvu. Srečnež, za katerega je znano le, da je srečko kupil na bencinski črpalki v kraju Quincy, 160 kilometrov zahodno od Springfielda, ima zdaj na izbiro več možnosti: nagrado mu lahko izplačujejo postopno, v 30 letnih obrokih skozi naslednjih 29 let, lahko pa se odloči za enkratno izplačilo. V tem primeru bo dobil "le" okoli 450 milijonov dolarjev (390 milijonov evrov), odšteti pa je treba tudi davek.

Podelili so tudi dva milijona in petkrat po en milijon dolarjev.

Milijardni dobitek je sicer daleč od rekorda. Konec decembra, prav na božični večer, se je nekdo v Arkansasu razveselil 1,8-milijardnega dobitka (1,56 milijarde evrov), najvišji dobitek pa je bil izžreban leta 2022: 2,04 milijarde dolarjev (1,77 milijarde evrov). Srečka je bila kupljena v Kaliforniji. Sploh prvič pa so milijardno znamko presegli pred desetimi leti, ko so si dobitek razdelili trije srečneži.

Kot še piše CNN, so možnosti za zadetek kar 1 : 292,2 milijona. Dodali so primerjavo: možnost, da te zadene strela, je 1 : 1,22 milijona, možnost, da umreš v napadu morskega psa, pa 1 : 4,3 milijona.

V prvem bobnu, iz katerega izžrebajo pet kroglic, so številke od 1 do 69, v drugem, iz katerega pride dodatna, pa od 1 do 26. Možnost za zadetek je kar 76-krat manjša kot pri slovenskem lotu. Če nihče ne ugane vseh številk, se znesek hitro povečuje.