Srečnež iz ameriškega Maina na loteriji zadel 1,24 milijarde evrov

Ameriškemu srečnežu se pošteno smeji, saj je na loteriji Mega Millions, ki je od 30. januarja 2020 na voljo v 45 zveznih državah, okrožju Columbia in na Ameriških Deviških otokih, očitno zadel glavni dobitek. Po besedah uradnikov bi bil lahko jackpot z anuiteto vreden 1,35 milijarde dolarjev (1,24 milijarde evrov), potencialno enkratno denarno izplačilo pa bi srečnežu prineslo 724,6 milijona dolarjev (okoli 667 milijonov evrov), poroča CNN.

"Čestitam državni loteriji v Mainu, ki je pravkar zabeležila svoj prvi glavni dobitek Mega Millions," je dejal Pat McDonald, ki vodi loterijo v Ohiu in je vodilni direktor Mega Millionsa. "To je četrti jackpot v višini milijarde dolarjev v zgodovini Mega Millions," je dodal.

Petkov glavni dobitek je bil drugi največji v zgodovini loterije Mega Millions, višji je bil le rekord loterije z 1,537 milijarde dolarjev (okoli 1,42 milijarde evrov), osvojenih v Južni Karolini leta 2018, je sporočila loterija. Znesek jackpota je narasel v zadnjih treh mesecih in na koncu presegel neverjetno milijardo dolarjev.

Po podatkih loterije je bil jackpot na petek 13. sicer dobljen že šestkrat. Je pa nasmeh na obraze prinesel tudi drugim srečnežem, še 14 srečk je lastnikom prineslo milijon dolarjev (malo manj kot milijon evrov) nagrade. Štirje dobitniki so loterijski listek kupili v New Yorku, dva v Kaliforniji in po en na Floridi, v Illinoisu, Kansasu, Kentuckyju, Missouriju, Severni Karolini, Pensilvaniji in Teksasu.