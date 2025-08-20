Srečnež iz Francije zadel rekordnih 250 milijonov evrov

Listek je bil vplačan v Franciji, kar pomeni, da se srečni dobitnik zdaj uvršča med 500 najbogatejših Francozov.

Zmagovalne številke so bile 24, 31, 34, 41, 43 ter dodatni zvezdici 6 in 8, poroča The Independent. Lastnik dobitne kombinacije je zadel najvišji možni znesek v omenjeni loterijski igri.

EuroMillions je loterijska igra, ki poteka v devetih državah, med drugim v Franciji, Španiji in Veliki Britaniji. Za osvojitev jackpota mora igralec uganiti sedem pravilnih številk (pet glavnih in dve srečni zvezdici).

Sedem igralcev je medtem v zadnjem žrebanju uganilo pet številk in eno zvezdico, s tem pa je vsak prejel okoli 160.000 evrov. Tisti, ki so uganili le kombinacijo petih številk, pa so zadeli 16.590 evrov.