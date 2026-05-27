Srečnež zadel neverjetnih 120 milijonov evrov

V torkovem žrebanju Eurojackpota so bile izžrebane številke 5, 11, 23, 33, 42 ter dodatni številki 10 in 12. Pravilno kombinacijo je tokrat napovedal igralec iz Češke, kar mu je prineslo 120 milijonov evrov.

Gre tudi za nov rekord na Češkem. Najvišji jackpot do zdaj je bil v državi izplačan 15. maja 2015, in sicer 90 milijonov evrov.

Dobitek 5+1 v višini nekaj več kot 4 milijone evrov je zadelo 5 oseb, od tega so bili štirje listki vplačani v Nemčiji, eden pa na Norveškem.

Naslednje žrebanje v igri Eurojackpot bo v petek, 29. maja, glavni dobitek pa bo znašal 10 milijonov evrov. Verjetnost, da zadenete glavni dobitek je sicer približno ena proti 140 milijonom.