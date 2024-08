Sredi belega dne neznanci ukradli novo Banksyjevo umetnino

Njegovo najnovejše umetniško delo, silhueta volka, naslikana na satelitskem krožniku, je bilo prebivalcem na ogled le nekaj ur, preden so ga odnesli neznanci. O incidentu je bila obveščena policija, ki pa do zdaj še ni aretirala nikogar.

Banksy je sicer fotografije svoje nove serije grafitov objavil na Instagramu. Prvega je razkril v ponedeljek v jugozahodnem delu Londona; gre za podobo koze. V torek sta se nato pojavili silhueti dveh slonov, v sredo pa še trojica opic.

Umetnik ob tem ni razkril, kakšen je pomen posamezne umetnine, zato so se na družbenih omrežjih pojavile številne možne razlage. Nekateri so serijo poimenovali "londonski živalski vrt" in razvili teorijo, da Banksy pripadnike skrajne desnice, ki so bili vpleteni v nedavne izgrede na Otoku, primerja z živalmi v živalskem vrtu, poroča Guardian.