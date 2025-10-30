Sredi belega dne skušal ugrabiti malčka, mamo močno udaril

Kot poroča nemški Bild, se je incident zgodil v torek sredi belega dne, okoli 14. ure. 29-letna ženska je s svojim dvoletnim sinom čakala na semaforju na križišču ulic Winckelmannstrasse in Köpenicker Strasse.

Do fantka, ki se je igral ob luži, je nenadoma pristopil neznani moški, ga zgrabil, nato pa se pognal v beg.

Prestrašena ženska je stekla za njim in ga v nekem trenutku dohitela. Storilec jo je potisnil ob zid in močno udaril v obraz.

Mimoidoči so opazili, da se dogaja nekaj nenavadnega, in so priskočili na pomoč, poroča Bild. Otroka so uspeli vrniti materi.