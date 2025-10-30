Svetli način
Tujina

Sredi belega dne skušal ugrabiti malčka, mamo močno udaril

Berlin, 30. 10. 2025 11.06 | Posodobljeno pred 59 minutami

Berlinska policija je obravnavala poskus ugrabitve komaj dvoletnega otroka, s katerim je njegova mati stala na križišču. Moški se je približal dečku in ga odnesel, obupana mati pa se je pognala za njim, pri čemer jo je storilec močno udaril v obraz. Na koncu so posredovali mimoidoči.

Kot poroča nemški Bild, se je incident zgodil v torek sredi belega dne, okoli 14. ure. 29-letna ženska je s svojim dvoletnim sinom čakala na semaforju na križišču ulic Winckelmannstrasse in Köpenicker Strasse.

Do fantka, ki se je igral ob luži, je nenadoma pristopil neznani moški, ga zgrabil, nato pa se pognal v beg.

Prestrašena ženska je stekla za njim in ga v nekem trenutku dohitela. Storilec jo je potisnil ob zid in močno udaril v obraz.

Mimoidoči so opazili, da se dogaja nekaj nenavadnega, in so priskočili na pomoč, poroča Bild. Otroka so uspeli vrniti materi.

Igrača na tleh (slika je simbolična).
Igrača na tleh (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Tiskovni predstavnik berlinske policije je potrdil, da je patrulja, ki je bila v bližini, osumljenca aretirala. "Zaradi njegovega nenavadnega vedenja med samim dejanjem in policijskim postopkom smo ga odpeljali v bolnišnico na psihiatrični pregled," so dodali.

Mati otroka je medtem utrpela lažje poškodbe in so jo prepeljali v bolnišnico. Otrok medtem ni bil poškodovan.

GMajky
30. 10. 2025 12.01
+1
moral bi nares delovna taborisca in take osebke in podobne, tam terat da delajo za drzavno blagajno, da se taki projekti samofinancirajo!!!
ODGOVORI
1 0
IKOSS
30. 10. 2025 11.37
+14
Ponovno dokaz, zakaj se preudaren posameznik vedno pravočasno pripravi tudi na črn scenarij. Tokratna žrtev je nedvomno imela srečo, da se je v bližini znašel nekdo, ki ji je bil sposoben in ne nazadnje pripravljen pomagati. Neredki ne bi bili pripravljeni pomagati. Je pa to do določene mere razumeti. Napadalec bi namreč zlahka uporabil nož, ali strelno orožje in za kogarkoli, ki bi mu stal na poti do uresničitve namere, bi se incident lahko končal tragično. Celo v tem primeru se napadalcu mati očitno ne bi bila sposobna učinkovito upreti! Vsekakor pa v takšni situaciji ni smiselno računati na pomoč policije. Upoštevaje zapisano je tako smiselno biti sposoben kar čim učinkovitejše nevtralizacije morebitnega napadalca! Žal nekateri tega ne razumejo, oziroma želijo razumeti, zato se sistemsko omejujejo pravice državljanov.
ODGOVORI
14 0
daiči
30. 10. 2025 11.39
+11
zato bi blo pa potrebn razrahlat zakon za prdobitev orožja za samoobrambo. tko u nemčiji k pr ns. a je res?
ODGOVORI
11 0
daiči
30. 10. 2025 11.40
+11
navadni ludje bi se mogl oborožit za samoobrambo, teh krimunalcov s 3 držav je skoz več
ODGOVORI
11 0
tornadotex
30. 10. 2025 11.48
+2
Problem je v tem, ker danes osebki niso sploh več pripravljeni na fajt, mogoče še na verbalni konflikt, vse ostalo pa je že na pol mrtvo. Ženska je reagirala odlično, je pa imela srečo,da je to bilo med frekventno lokacijo ljudi... Poduk: nikoli nisi varen,norci so še vedno med nami !!!
ODGOVORI
2 0
IKOSS
30. 10. 2025 11.54
-1
Družba bi vedno morala stremeti k privilegirancu družbeno neproblematičnih in deprivilegiranju družbeno problematičnih. V okviru tega bi morala prevetriti vso področno zakonodajo. Nesprejemljivo je namreč od napadenega zahtevati, oziroma ga postaviti v vlogo, kjer se lahko le sprijazni s svojo usodo!
ODGOVORI
0 1
daiči
30. 10. 2025 11.36
+13
a vidte zdj kaj delajo prišleki iz tretjh držav, ja, med te štjm tud one manjšine po dolenski k so že 50 let pr ns. upam d nemci končn spregledajo kaj so vzel medse in temu radikalno nardijo konc! dost mamo tega u evrop.
ODGOVORI
13 0
Firedancer
30. 10. 2025 11.35
+9
Me prav zanima, kaj v takem primeru predvideva naš kazenski zakonik, ko smo že ravno pri teh zadevah zadnjih nekaj dni... Po moje bi za tako zadevo morala biti kazen 30 let, brez možnosti predčasne izpustitve... Samo na tak način se bo dalo po prstih tem kriminalcem.
ODGOVORI
9 0
Jocomb
30. 10. 2025 11.33
+6
doktor ali čivil?
ODGOVORI
6 0
but_the_ppl_are_retarded
30. 10. 2025 11.29
+10
Kar uvažaš, to postaneš. Znanstveniki, filozofi, zdravniki... Njihova pamet in pridne roke, pa to....
ODGOVORI
11 1
bb5a
30. 10. 2025 11.24
+10
A je bil raketni znanstvenik k nč ne napišete kdo je bil?
ODGOVORI
12 2
galeon
30. 10. 2025 11.21
+15
Namesto v pripor v bolnico. Je že zmagal. Do naslednjič. Kot pri naših.
ODGOVORI
16 1
bu?e24 1
30. 10. 2025 12.08
Ta bo drug teden ozuni če že ni
ODGOVORI
0 0
