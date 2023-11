Sredi belega dne v obraz ustrelili nekdanjega podpredsednika Evropskega parlamenta

Po navedbah lokalnih reševalcev so Vidal-Quadrasa ustrelili v čeljust. Njegovo stanje je trenutno stabilno. Vidal-Quadras je v 90. letih prejšnjega stoletja vodil konservativno Ljudsko stranko (PP) v Kataloniji, med letoma 1999 in 2014 pa je bil evroposlanec v Bruslju. Več let je opravljal tudi funkcijo podpredsednika parlamenta.

Po treh desetletjih članstva v PP se je leta 2014 pridružil skrajno desni strank Vox, ki pa jo je po enem letu zapustil.

Neznani napadalec je Vidal-Quadrasa ustrelil ob 13.30 po lokalnem času na eni od ulic v središču Madrida, takoj zatem pa pobegnil na motorju. Policija je že odprla preiskavo dogodka, še navaja EFE.