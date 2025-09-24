Svetli način
Tujina

Sredi ceste se je iznenada odprla 50-metrska luknja

Bangkok , 24. 09. 2025 09.37 | Posodobljeno pred 55 minutami

A.K.
1

Na cesti pred bolnišnico Vajira v Bangkoku je zazevala ogromna luknja, ki je poskrbela za nejeverne poglede. 50-metrov globok krater, ki je širok 30 metrov, se je pojavil nenadoma. V nenavadnem dogodku ni bil poškodovan nihče.

Odsek ceste pred bolnišnico Vajira v tajski prestolnici Bangkoku je danes zjutraj videti povsem drugače kot včeraj. Sredi ceste se je namreč odprla ogroma luknja, s 30-metrskim premerom in globino 50 metrov, poroča Bangkok Post. Luknja je 'požrla' policijsko vozilo, a poškodovan ni bil nihče. 

Reševalci so imeli polne roke dela z evakuacijami, saj so morali iz bolnišničnih objektov na varno prepeljati okoli 3500 pacientov. Delo v bolnišnici je bilo ustavljeno, a prvi podatki kažejo, da stavbe niso bile poškodovane. Ustavljen je ves promet na območju, evakuirati pa so se morali tudi stanovalci bližnjih stavb.

Guverner Bangkoka Chadchart Sittipunt je pojasnil, da se je cesta udrla nad podzemno železniško postajo, natančneje na križišču med predorom in postajo. Oblasti so izklopile vodo in elektriko, da bi preprečile nadaljnjo škodo. 

luknja bangokok cesta
4BIDEN
24. 09. 2025 10.37
folk res vsepovsod parkira
ODGOVORI
0 0
