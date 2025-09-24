Sredi ceste se je iznenada odprla 50-metrska luknja

Odsek ceste pred bolnišnico Vajira v tajski prestolnici Bangkoku je danes zjutraj videti povsem drugače kot včeraj. Sredi ceste se je namreč odprla ogroma luknja, s 30-metrskim premerom in globino 50 metrov, poroča Bangkok Pos t. Luknja je 'požrla' policijsko vozilo, a poškodovan ni bil nihče.

Reševalci so imeli polne roke dela z evakuacijami, saj so morali iz bolnišničnih objektov na varno prepeljati okoli 3500 pacientov. Delo v bolnišnici je bilo ustavljeno, a prvi podatki kažejo, da stavbe niso bile poškodovane. Ustavljen je ves promet na območju, evakuirati pa so se morali tudi stanovalci bližnjih stavb.

Guverner Bangkoka Chadchart Sittipunt je pojasnil, da se je cesta udrla nad podzemno železniško postajo, natančneje na križišču med predorom in postajo. Oblasti so izklopile vodo in elektriko, da bi preprečile nadaljnjo škodo.