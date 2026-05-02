Sredi dneva pijan trčil v čredo ovac, 20 jih je poginilo

Kot poroča Net.hr, se je nesreča zgodila v petek okoli 17. ure v bližini kraja Jagodnjak. Preiskava je pokazala, da je 51-letnik vozil po neregistrirani cesti, ko je naletel na čredo ovac, ki jo je lastnik ravno takrat peljal na pašo.

Voznik svoje hitrosti ni prilagodil stanju in razmeram na cesti, zato ob srečanju ovac ni uspel pravočasno ustaviti vozila in je trčil naravnost v živali.

Kot so sporočili hrvaški policisti, je v nesreči poginilo 20 ovac, škodo je utrpelo tudi vozilo, voznik pa ni bil poškodovan. Alkotest je pri 51-letniku pokazal, da je vozil z 1,30 promila alkohola v krvi.

Voznika so zaradi povzročitve nesreče kaznovali s 130 evri globe, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa mu grozi še globa v višini 660 evrov, prepoved vožnje in štiri kazenske točke.