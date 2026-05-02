Tujina

Sredi dneva pijan trčil v čredo ovac, 20 jih je poginilo

Beli Manastir, 02. 05. 2026 09.21 pred 23 minutami 1 min branja 3

Avtor:
M.P.
Ovce na cesti

Na območju Policijske uprave Osijek-Baranja se je v petek popoldne zgodila prometna nesreča, v kateri je poginilo kar 20 ovac. 51-letni voznik je vozil pod vplivom alkohola, ko je v bližini kraja Jagodnjak trčil v večjo čredo, ki jo je njihov lastnik ravno takrat peljal na pašo.

Kot poroča Net.hr, se je nesreča zgodila v petek okoli 17. ure v bližini kraja Jagodnjak. Preiskava je pokazala, da je 51-letnik vozil po neregistrirani cesti, ko je naletel na čredo ovac, ki jo je lastnik ravno takrat peljal na pašo.

Voznik svoje hitrosti ni prilagodil stanju in razmeram na cesti, zato ob srečanju ovac ni uspel pravočasno ustaviti vozila in je trčil naravnost v živali.

Kot so sporočili hrvaški policisti, je v nesreči poginilo 20 ovac, škodo je utrpelo tudi vozilo, voznik pa ni bil poškodovan. Alkotest je pri 51-letniku pokazal, da je vozil z 1,30 promila alkohola v krvi.

Voznika so zaradi povzročitve nesreče kaznovali s 130 evri globe, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa mu grozi še globa v višini 660 evrov, prepoved vožnje in štiri kazenske točke.

prometna nesreča ovce hrvaška policija alkohol

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

HardKore
02. 05. 2026 10.00
Sosed tudi mene obsoja, ko mu njegove ovce vsaki dan 2x pobegnejo iz ograde na mojo parcelo... prav na živce mu že grem, ko ga parkrat na dan motim s klicem, naj si zapre ovce
HardKore
02. 05. 2026 10.02
Vse kaj raste do višine 1m je požrto, terasa posrana z drek lager kuglicami, vse razbrazdano s kopiti... ampak to je normalno pravi, ovca je glupa in pobegne... 🤣
ptuj.si
02. 05. 2026 09.52
Ovce nimajo kaj za delati na cesti.
