Sredi kitajske puščave makete ameriške letalonosilke in rušilcev

Kitajska vojska je zgradila tarče v obliki ameriške letalonosilke in drugih ameriških vojaških ladij v puščavi Taklamakan. V tej je vojska zgradila enega najnovejših preizkusnih območij za testiranje raket, nekatere makete pa so kar na železniških tirih.

icon-expand Posnetek je nastal 20. oktobra 2021 in prikazuje relativno velikost makete v primerjavi s pravo letalonosilko razreda Gerald Ford. FOTO: Maxar Technologies

Makete, ki so jih zgradili Kitajci, so impresivne in kar v naravni velikosti. Slednje pokaže, kako resno jemlje vaje kitajska vojska, saj je ameriška letalonosilka razreda Gerald Ford dolga kar 333 metrov. ZDA bodo zgradile 12 tovrstnih letalonosilk, ki bodo sčasoma nadomestile trenutne letalonosilke razreda Nimitz. Satelitski posnetki podjetja Maxar prav tako kažejo, da sta v puščavi vsaj dve maketi ladij razreda Arleigh Burke – najbolj številčne ladje ameriške vojske, ki premore odlično protiraketno obrambo, sistem Aegis in je zmožna nositi rakete srednjega dosega. Novo območje za teste je blizu nekdanjega preizkusnega območja, ki ga je Kitajska uporabljala za testiranje zgodnjih različic svojih tako imenovanih protiladijskih raket DF-21D, piše USNI. Kot pravijo analitiki, se Kitajska s temi maketami uči, kako zaustaviti ameriške bojne skupine, ki so sestavljene okoli letalonosilke. V preteklosti je podobne makete gradil tudi Iran v Perzijskem zalivu, a so bile veliko manj sofisticirane.

icon-expand Več maket, ki jih uporabljajo za testiranje novih orožij, je postavljenih sredi puščave. FOTO: Maxar Technologies

Zdi se, kot piše USNI, da je maketa letalonosilke ravna površina brez poveljniškega otoka, dvigal za letala, orožja ali drugih podrobnosti. Obstajata še tarči, ki predstavljata letalonosilko in nimata višjih struktur, vendar se zaradi svojega obrisa, kot jih vidi satelit, razlikujeta od ostalih maket in očitno predstavljata letalonosilki. Toda makete drugih bojnih ladij so veliko bolj sofisticirane.

Na njih so nameščeni številni pokončni drogovi, verjetno namenjeni različnih instrumentom. Alternativno se lahko uporabijo za radarske reflektorje, ki bi simulirali odbojnost pravih struktur ladij. Prav tako so Kitajci zgradili številne tire, po katerih se lahko te ladje in strukture premikajo po puščavi.

icon-expand Maketa "ladje" na tirih sredi puščave FOTO: Maxar Technologies

"Gre za makete ameriških vojaških ladij skupaj z drugimi vojaškimi ladjami, nameščenimi na tirih. Z njimi bi lahko simulirali cilje, s pomočjo katerih bi lahko testirali sisteme za prepoznavo in ciljanje," je zapisano v povzetku AllSource Analysis, ki pravi, da ni znakov, da bi na območju uporabili eksplozive. "To dejstvo in podrobnosti maket, vključno z namestitvijo senzorjev na objekte okoli njih, nakazujejo, da je to območje namenjeno večkratni uporabi skozi čas." Analiza zgodovinskih satelitskih posnetkov kaže, da je bila letalonosilka prvič zgrajena med marcem in aprilom 2019. Večkrat je bila obnovljena in je bila nato decembra 2019 razstavljena. Maketa je ponovno zaživela konec septembra letos in struktura je bila v bistvu dokončana do začetka oktobra.

icon-expand Določeni cilji so precej sofisticirani in imajo številne elektronske naprave, s pomočjo katerih želijo tarče narediti čim bolj podobne pravim ladjam. FOTO: Maxar Technologies