Sredi Ljubljane razkošna poroka za milijon evrov

Kilogram zlata, Rolex, hiša s 600 kvadratnimi metri in na deset tisoče evrov gotovine. To so poročna darila ženinu in nevesti, ki sta v ljubljanskem gostišču Portal nedavno priredila poroko za milijon evrov. "To je prava ljubezen," je povedala ženinova mama, njen sin je namreč hkrati praznoval 18. rojstni dan in poroko z mladoletno nevesto, posnetek pa si je le v treh dneh ogledalo 2,2 milijona Tiktokerjev. Na razkošnem slavju je pelo tudi več znanih balkanskih pevcev, eden od njih je za samo štiri pesmi prejel kar 12 tisoč evrov.