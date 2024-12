Sredi marine eksplodiral čoln, ena oseba umrla, pet poškodovanih

Trenutek eksplozije je ujela tudi ena od nadzornih kamer. Iz posnetka je razvidno, da je bilo v času eksplozije na pomolu ob čolnu in na njem več oseb. Nato je plovilo v trenutku tako močno eksplodiralo, da je zgornji del čolna popolnoma dvignilo.

Plovilo je nato zagorelo, ogenj pa je zajel še sosednjo ladjo. Kot je še razvidno iz posnetkov, se je nad marino dvigal gost črn dim. Gasilci so prejeli več klicev na pomoč, na kraju pa so ugotovili, da je pet oseb poškodovanih, od tega tri huje. Odpeljali so jih v bolnišnico.

Po poročanju medijev so potapljači v morju našli truplo. Identiteta žrtve ni znana, prav tako ne, ali se je v času nesreče nahajala na plovilu.

Očividci so za Miami Herald povedali, da so pred eksplozijo videli, da so v plovilo točili gorivo.