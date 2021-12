Sredi mesta v Kaliforniji strmoglavilo manjše letalo, preživel ni nihče

Šerifov urad okrožja San Diego je sporočil, da je šlo za letalo Learjet. Koliko ljudi je bilo v času strmoglavljenja na letalu, še ni znano. Po informacijah šerifovega urada bi moralo letalo pristati na lokalnem letališču, vendar je strmoglavilo nekaj metrov prej.

Ob strmoglavljenju na območju nesreče ni bila poškodovana nobena oseba, stradali sta ena hiša in električna napeljava.

"Letalo bi morali pristati na letališču v El Cajonu. Trenutno nimamo podatkov niti o tem, od kod je letalo vzletelo," so sporočili uradniki. Ko so gasilci prispeli na kraj dogodka, je močno deževalo, povsod naokoli so ležale razbitine letala, je pojasnil načelnik gasilske enote iz okrožja Lakeside.

O nesreči sta bili obveščeni tako zvezna uprava za letalstvo kot tudi nacionalni odbor za varnost v prometu – obe enoti bosta sprožili preiskavo primera. Po strmoglavljenju letala je izbruhnil požar, ki so ga kasneje pogasili.

Mesto El Cajon je približno 26 kilometrov oddaljeno od San Diega.