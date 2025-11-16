Sredi Mostarja streljal na žensko, ta mu je pobegnila, a jo je dohitel in ubil

Mostar je danes v večernih urah presekal umor. "Prijavo o nesrečnem dogodku smo prejeli ob 18. uri. Umor se je zgodil na Trgu Ivana Krndelja. Obveščen je bil dežurni tožilec, poteka preiskava na kraju dogodka, več informacij bo znanih kasneje," je sporočila tamkajšnja policija.

Po prvih informacijah je žrtev poskušala pobegniti napadalcu z avtobusne postaje in stekla proti bližnji restavraciji, da bi poiskala pomoč. Domnevno ji je uspelo poklicati policijo, a jo je napadalec dohitel in ubil s strelom iz pištole. Policija je moškega aretirala. Kot poročajo vijesti.ba je bila ženska partnerica napadalca, ki si je po zločinu skušal vzeti življenje, a naj bi se mu pištola zaskočila. Osumljenec naj bi bil nogometni sodnik.