Sredi mostu sedeča Kolinda in izrinjena kmetijska ministrica

Pelješki most so za redni promet uradno odprli opolnoči, do poldneva pa se je po njem v obeh smereh zapeljalo 4000 vozil. Z odprtjem mostu, kar so naši južni sosedi označili kot zgodovinski dan za Hrvaško, se je skrajni jug države prek polotoka Pelješac povezal s preostankom celine. Pot od Splita do Dubrovnika je zdaj tako precej krajša in ne poteka več čez ozemlje Bosne in Hercegovine, kar pomeni, da tako domačinom kot turistom ne bo treba več stati v dolgih kolonah vozil na mejnem prehodu pri Neumu.