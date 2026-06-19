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Sredi noči izginil dojenček: na terenu helikopterji, droni in 40 psov

Stuttgart, 19. 06. 2026 12.01 pred 53 minutami 1 min branja 20

Avtor:
D.L. M.S.
Iskalna akcija v Nemčiji

Policija v nemškem kraju Renningen išče trimesečnega otroka, ki je izginil nekaj pred polnočjo. V obsežni akciji sodelujejo helikopterji, droni s termalnimi kamerami in 40 izurjenih psov. Preiskava poteka.

Iskalna akcija v Nemčiji
Iskalna akcija v Nemčiji
FOTO: AP

V nemškem kraju Renningen v bližini Stuttgarta poteka obsežna iskalna akcija. Malo pred polnočjo v noči na četrtek je namreč neznano kam izginil trimesečni dojenček, poroča Focus.de.

Kot poroča Bild, je deček izginil iz svojega vozička malo pred polnočjo. "Otroka so za kratek čas pustili brez nadzora, neznana oseba ga je dvignila iz vozička in odnesla," je povedal tiskovni predstavnik policije Steffen Grabenstein. 

Dodal je, da trenutno nimajo nobenih konkretnih sledi, iskalna akcija pa se je začela na kraju ugrabitve, parkirišču supermarketa. "Seveda bi otrok lahko bil že povsem drugje," je pojasnil. 

V iskalno akcijo je vključenih kar 40 posebej izurjenih psov, kraj preletava helikopter, uporabljajo pa tudi drone, nekateri so opremljeni s termalnimi kamerami.

Na kraju so tudi ekipe Rdečega križa, ki vpletenim nudijo pomoč.

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KOMENTARJI20

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MESE?AR
19. 06. 2026 13.21
Pustili dojenčka brez nadzora ? Kaj je delal sam ob polnoči zunaj ?
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+2
2 0
tornadotex
19. 06. 2026 13.19
Kradejo pa še kako...tudi dojenčke....zanimivo, koliko kriminalcev se dobesedno sprehaja med nami,pa tega ne zaznamo...Oni vedno prežijo in ob najmanši napaki staršev ali priložnosti,se nagonsko odločijo...Ni treba ,da je ravno otrok,lahko pa je ostalo denar,kolo,telefon....
Odgovori
+1
1 0
Prelepa Soča
19. 06. 2026 13.10
Yon.... tUnel....
Odgovori
+2
2 0
GLAVAČ
19. 06. 2026 13.09
Skopina ki krade otroke,podoben primer kot Danka v Srbiji predlani,nedolžna človeka sta pa zaprta brez dokazov
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+6
6 0
Yon Dan
19. 06. 2026 13.02
8 mio otrok je ugrabljenih na leto za elito, za rituale in adrenochrom. Upam da ga najdejo, predno izgine v podzembih tonelih. Ukrajina, ugrabljena od globoke drzave, je logistični center, prepredena s toneli. Rusi so iz njih rešili desetine tisoč otrok..
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+2
5 3
tornadotex
19. 06. 2026 13.21
Ne nabijaj in ne poveličuj Ruskih vladnih kriminalcev, ki so se zavestno odločili krajo in ugrabitev na tisoče otrok pod krinko,da jih zaščitijo....to sedaj ve že celi svet, razen nekaj rusofilov,ki radi nabijajo v meglo...bljak !
Odgovori
0 0
smartass73
19. 06. 2026 13.23
A toneli so od Toneta?
Odgovori
0 0
Cvetka_marjetka
19. 06. 2026 12.58
Sredi noči v vozičku in "za kratek čas" brez nadzora....vse skupaj zelo čudno.In temu lahko sledi večno vprašanje:"komu vse bog da otroke"
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+2
4 2
Prelepa Soča
19. 06. 2026 13.14
Cvetka... otroke ženske rojevajo in jih ne daje noben bog. Se pa strinjam, da lahko ima vsak otroke, normalni in nenormalni, kot so vsi, ki kjerkoli in kadarkoli puščajo malčke brez nadzora. Moje mnenje pa je, da so dojenčka prodali, sedaj pa "starši" igrajo presenečenje, kot, da je izginil.
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+2
2 0
MESE?AR
19. 06. 2026 13.26
Tudi to je možno, zato ga za kratek čas pustili.
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0 0
zaba67
19. 06. 2026 12.58
jaz mislim, da so ga prodali...sedaj pa se sprenevedajo...
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+5
5 0
Letnik 1964
19. 06. 2026 12.57
očitno dogovorjena prodaja, sedaj se pa malo ven vlečejo....
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+7
7 0
luna.3
19. 06. 2026 12.48
Kaj so pa počeli ob polnoči z dojenčkom pred nakupovalnim centrom? Malo sumljivo.
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+14
14 0
hapiness
19. 06. 2026 12.47
pred polnočjo v vozicku? mislim da bi moral spati doma v posteljici ob taki uri.
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+13
13 0
Zvedavi_norec
19. 06. 2026 12.41
Sprehodil se ni...
Odgovori
+4
4 0
Mali medo
19. 06. 2026 12.40
Naslov pa k da je šel sam od doma.
Odgovori
+8
8 0
čevapgpt
19. 06. 2026 12.25
tiste iz jugoslavije ste že našli?
Odgovori
-5
2 7
Bombardirc1
19. 06. 2026 12.37
Ja, večina je zakopana na samostanskih vrtovih.
Odgovori
+2
5 3
Naiskreni
19. 06. 2026 12.54
če kaj veš, kar je seveda resnično, kar povej... za laži plačujemo politike. nisi politik, jim ne predstavljaš konkurence.. 🤣
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-1
1 2
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