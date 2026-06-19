Sredi noči izginil dojenček: na terenu helikopterji, droni in 40 psov

V nemškem kraju Renningen v bližini Stuttgarta poteka obsežna iskalna akcija. Malo pred polnočjo v noči na četrtek je namreč neznano kam izginil trimesečni dojenček, poroča Focus.de.

Kot poroča Bild, je deček izginil iz svojega vozička malo pred polnočjo. "Otroka so za kratek čas pustili brez nadzora, neznana oseba ga je dvignila iz vozička in odnesla," je povedal tiskovni predstavnik policije Steffen Grabenstein.

Dodal je, da trenutno nimajo nobenih konkretnih sledi, iskalna akcija pa se je začela na kraju ugrabitve, parkirišču supermarketa. "Seveda bi otrok lahko bil že povsem drugje," je pojasnil.

V iskalno akcijo je vključenih kar 40 posebej izurjenih psov, kraj preletava helikopter, uporabljajo pa tudi drone, nekateri so opremljeni s termalnimi kamerami.

Na kraju so tudi ekipe Rdečega križa, ki vpletenim nudijo pomoč.