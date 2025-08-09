Sredi noči ležalnike razporedili pod drevesi in 'rezervirali' celotno senco

Boj za košček prostora na plaži ni nov, že več let poročamo o takšnih in drugačnih "rezervacijah" senčnih ali drugih bolj zaželenih predelov obale, pa četudi so se številna mesta odločila, da česa takšnega ne bodo dovolila. A bralec portala Net.hr je pred kratkim znova naletel na takšen prizor, ki ga je močno razburil.
"Zasedli so celotno senco. Ležalnike so razporedili v dve vrsti, kot da bi bili postavljeni za kralje," je besno komentiral dogajanje na plaži v Tučepih. Plaža je bila tako "rezervirana" že sredi noči, prostora pa ni bilo za nikogar drugega.
Kot je dejal, ležalnike "pod senco" postavijo že okoli 2. ali 3. ure zjutraj, ko je zunaj še temna noč. Prizore je sicer sam fotografiral malo pred 5. uro zjutraj.
Pred le nekaj dnevi smo poročali, da cene najema ležalnika in senčnika na hrvaški obali dosegajo vrtoglave višine. Ponekod morajo turisti za ležalnik odšteti tudi 120 evrov na dan. Obstajajo seveda tudi cenejši, a za mnoge turiste še vedno predragi. Nad cenami se pritožujejo tako domači kot tuji gostje. Nekateri zato raje ležijo na kamenčkih, drugi se znajdejo in na plažo nosijo svoje.
