Tujina

Sredi noči ležalnike razporedili pod drevesi in 'rezervirali' celotno senco

Tučepi, 09. 08. 2025 15.37 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
M.P.
Obiskovalca plaže v hrvaškem naselju Tučepi je razbesnel jutranji pogled na prodnati pas ob morju. Že sredi noči je bil namreč prostor pod drevesi "rezerviran", prostora pa tako ni bilo za nikogar drugega.

Ležalniki pod senco
Ležalniki pod senco FOTO: Bralec Net.hr

Boj za košček prostora na plaži ni nov, že več let poročamo o takšnih in drugačnih "rezervacijah" senčnih ali drugih bolj zaželenih predelov obale, pa četudi so se številna mesta odločila, da česa takšnega ne bodo dovolila. A bralec portala Net.hr je pred kratkim znova naletel na takšen prizor, ki ga je močno razburil.

"Zasedli so celotno senco. Ležalnike so razporedili v dve vrsti, kot da bi bili postavljeni za kralje," je besno komentiral dogajanje na plaži v Tučepih. Plaža je bila tako "rezervirana" že sredi noči, prostora pa ni bilo za nikogar drugega.

Kot je dejal, ležalnike "pod senco" postavijo že okoli 2. ali 3. ure zjutraj, ko je zunaj še temna noč. Prizore je sicer sam fotografiral malo pred 5. uro zjutraj.

Pred le nekaj dnevi smo poročali, da cene najema ležalnika in senčnika na hrvaški obali dosegajo vrtoglave višine. Ponekod morajo turisti za ležalnik odšteti tudi 120 evrov na dan. Obstajajo seveda tudi cenejši, a za mnoge turiste še vedno predragi. Nad cenami se pritožujejo tako domači kot tuji gostje. Nekateri zato raje ležijo na kamenčkih, drugi se znajdejo in na plažo nosijo svoje.

tučepi senca ležalniki hrvaška
KOMENTARJI (28)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
victini
09. 08. 2025 17.39
+1
Boli me šlauh
ODGOVORI
1 0
Delavec_Slo
09. 08. 2025 17.33
+3
In kaj nas to briga, to je novica za cro narod!!!
ODGOVORI
3 0
Nace Štremljasti
09. 08. 2025 17.30
+4
polijejo naj jih z odpadnimi oljem iz avtomobilov pa da vidimo kaj bo potem
ODGOVORI
5 1
Spark
09. 08. 2025 17.30
+2
Škoda,da nisem tam,bi vse zmetal v morje..a je plaža njihova,naj pokažejo,kje so to kupili!!🫵👎🏿
ODGOVORI
2 0
mojcd
09. 08. 2025 17.19
+4
Kaj bi vi brez Hrvaske?
ODGOVORI
5 1
ares1976
09. 08. 2025 17.29
-1
Tudi ti ne moreš da ne bevskas pod vsako objavo.. Kaj cmo..
ODGOVORI
1 2
zmerni pesimist
09. 08. 2025 17.17
+1
Kdo prej pride prej melje pa še vročina bo
ODGOVORI
2 1
Fery Zaka
09. 08. 2025 17.17
-2
Bil sem teden dni na morju. Na plaži sem bil vsega skupaj 5 minut, v vodo pa sem dal eno nogo, toliko da preverim kakšno temperaturo ima morje. Potem sem se vrnil nazaj k hiški v prvi vrsti, z ogrevanim bazenom. Gužvo in borbo za senco sem prepustil drugim.
ODGOVORI
2 4
Mambo
09. 08. 2025 17.19
+3
... lepo, da nas nisi obremenjeval še s ceno najema na dan.
ODGOVORI
4 1
davboj
09. 08. 2025 17.12
+3
....pa še kar hodimo na obisk na Hrvaško!!!
ODGOVORI
5 2
BroNo1
09. 08. 2025 17.11
+2
Haha folk je čauknen. Razen, če “vse za otroke”……
ODGOVORI
2 0
Uroš
09. 08. 2025 17.07
+2
včasih smo bili nonstop za šankom, zdaj se pa folk grebe za prostor pod drevesom. smešni
ODGOVORI
4 2
300 let do specialista
09. 08. 2025 17.06
+2
"Rezervacija"🤣🤣🤣 redarje pa počakat "smetano" z nalogi.
ODGOVORI
3 1
Artechh
09. 08. 2025 17.03
+9
Redarstvo bi moralo zjutraj ob 7 preveriti kaj je na plaži, poslikati. Potem pa čez 4ure pridt pa kazni potalati
ODGOVORI
9 0
Mr Nobady
09. 08. 2025 16.58
+4
Pfff greš na plažo potem pa še grebete za košček sence.. neprecenljivo
ODGOVORI
5 1
nemski_ovcar
09. 08. 2025 16.57
+5
Lepi sponini na leto 1975 ko sem bil tam prvič in zadnjic...zelo lepo je bilo.
ODGOVORI
6 1
Urosand
09. 08. 2025 16.54
+14
Zanimivo je to, da smo starejša generacija vedno ležali na brisači. Tako na kamnih, kot tudi na betonu. Pa ta ista generacija sedaj dela, pa če tudi smo blizu oziroma] e v pokoju. Današnja gospoda potrebuje debele blazine in udobne ležalnike, ker bojo drugače imeli uničene hrbte in ne bojo sposobni za delati.
ODGOVORI
14 0
Mac-tat
09. 08. 2025 16.46
+4
Ali mislite , da je na slovenski obali kaj drugače, nekateri bodo nekoč zaračunali tu brezplačne sončne žarke in brezplačno senco pob borovci.
ODGOVORI
6 2
bandit1
09. 08. 2025 16.42
+11
Pa dobro kaj nimate kaj drugega delat kot ležat na soncu 10 ur. Greš v vodo se posušiš in okoli.
ODGOVORI
12 1
BroNo1
09. 08. 2025 17.12
+1
Je predrago, folk se tensta od 9-20h vsak dan. Da znoriš
ODGOVORI
2 1
JApajaDAja
09. 08. 2025 16.33
+1
kmalu bo senca povsod,ker bo "ugasnili sonce"...požrli se bomo med seboj...
ODGOVORI
5 4
Kumul
09. 08. 2025 16.28
+1
Tu daš čep... tja... pa je
ODGOVORI
2 1
slovenc59
09. 08. 2025 16.27
+16
Hrvati so ratali bolani s tem svojim pohlepom.....Pa kdo normalen ti bo dal 120 €.......Ob tem so pa ponekje uničili obalo z apartmani, da verjet ne moreš kaj vidiš !
ODGOVORI
17 1
