Sredi noči ležalnike razporedili pod drevesi in 'rezervirali' celotno senco

Boj za košček prostora na plaži ni nov, že več let poročamo o takšnih in drugačnih "rezervacijah" senčnih ali drugih bolj zaželenih predelov obale, pa četudi so se številna mesta odločila, da česa takšnega ne bodo dovolila. A bralec portala Net.hr je pred kratkim znova naletel na takšen prizor, ki ga je močno razburil.

"Zasedli so celotno senco. Ležalnike so razporedili v dve vrsti, kot da bi bili postavljeni za kralje," je besno komentiral dogajanje na plaži v Tučepih. Plaža je bila tako "rezervirana" že sredi noči, prostora pa ni bilo za nikogar drugega.

Kot je dejal, ležalnike "pod senco" postavijo že okoli 2. ali 3. ure zjutraj, ko je zunaj še temna noč. Prizore je sicer sam fotografiral malo pred 5. uro zjutraj.