Sredi noči zagorelo nad Bolom na Braču

Ogenj se je ob vetru ponoči hitro širil in ogrozil več zasebnih in gostinskih objektov. Trenutno nevarnosti za nepremičnine ni. Evakuirali so več oseb iz hotela in kampa, poškodovanih ob tem ni bilo, poroča net.hr.

Okoli 6. ure so požar lokalizirali, gasilci še vedno ostajajo na terenu. Po besedah Martinića bodo gasilci na območju požarišča ostali tudi v noči na soboto.