Sredi noči zaslišala nenavadne glasove, pred vrati našla podhlajenega dojenčka

Blok, pred katerim so pustili dojenčka

Otroka je našel par, ki je okoli enih zjutraj slišal nenavadne glasove. Ugotovila sta, da je pred vrati otrok, zavit v različne kose blaga in položen na vzglavnik.

Takoj sta poklicala reševalce, ki so otroka odpeljali v bolnišnico. Tam so ugotovili, da je rahlo podhlajen in da je bil rojen okoli polnoči.

Policija se je lotila iskanja otrokove mame, saj jih skrbi njeno telesno in duševno stanje. Povedali so, da je ključno, da jo najdejo in ji ponudijo potrebno pomoč, je poročala avstrijska Servus TV.

Otrok naj bi zdaj nekaj časa preživel v rejniški družini. Oblasti pa pravijo, da so ga pripravljene vrniti tudi mami, če jo najdejo in ugotovijo, da je za dečka zmožna skrbeti. Kot so poudarili, v njihovem interesu ni, da jo kazensko preganjajo, ampak da zagotovijo primerno pomoč tako njej kot otroku. Če svojcev otroka ne bodo našli, bodo začeli postopek iskanja posvojiteljev.