Sredi novinarske konference, na kateri je govorila o cepivih, se je zgrudila na tla

Novinarsko konferenco danske vlade si je danes ogledalo veliko ljudi, na njej so pristojni namreč naznanili, da bodo začasno prekinili cepljenje s cepivom britansko-švedskega proizvajalca AstraZeneca, ker so zabeležili več primerov tromboze, ena oseba je umrla. Novico je ljudem sporočila vodja danske agencije za zdravila Tanja Erichsen, ki pa se je nato pred mikrofonom nenadno zgrudila na tla.

Novinarska konferenca je bila predvajana v živo in trenutek, ko je omedlela Erichsenova, so prenašale številne danske televizije.

Direktor danske zdravstvene upraveSøren Brostrøm, ki je bil poleg nje govornik na konferenci, je v hipu skočil k njej in ji nudil pomoč. Priteklo je tudi nekaj novinarjev in skupaj so jo postavili v bočni položaj za nezavestnega.

Po poročanju BBC je vodja agencije za zdravila omedlela zaradi nenadnega padca krvnega tlaka, ta pa naj bi nastopil zaradi utrujenosti. Člani zdravstvenega odbora so kasneje novinarjem sporočili, da je Erichsenova, ki so jo sicer preventivno odpeljali v bolnišnico, v dobrem stanju.